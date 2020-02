Rückflug aus Wuhan: Muss auch die Luftwaffen-Besatzung in Quarantäne?

Anzeige

Eigentlich war beim Rückflug der Sondermaschine aus Wuhan eine Landung an den Moskauer Flughäfen geplant. Jetzt verlegte die Maschine der Luftwaffe allerdings spontan den Zwischenstopp auf Helsinki, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

In der Nacht auf Samstag hatte der Flieger Wuhan mit 128 Passagieren aus Deutschland und anderen europäischen Ländern verlassen. Die Ankunft am Frankfurter Flughafen sei laut Luftwaffe für Samstagnachmittag geplant.

Der Grund für die Verlegung des Zwischenstopps: „Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert", sagte Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, gegenüber "BILD".

Unklar, ob auch Luftwaffen-Crew in Coronavirus-Quarantäne muss

Nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen sollen die Menschen schon an Bord von Medizinern begutachtet und befragt werden, danach auch in einem sogenannten Medical Assessment Center - einer umgewidmeten Sporthalle. Sollte dabei jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht, heißt es vom Frankfurter Gesundheitsamt.

Alle anderen Passagiere sollen zu einer Kaserne in Germersheim gebracht werden. Dort sollen sie sich zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in eine mindestens 14-tägige Quarantäne begeben. Ob sich auch die Luftwaffen-Crew und die Piloten in Quarantäne begeben müssen, ist noch unklar. "Es gibt bei diesem Verfahren noch keine offizielle Ansage", sagte ein Sprecher der Luftwaffe gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

