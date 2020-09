Anzeige

Rostock. Weltweit arbeiten Labore und Wissenschaftler an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Universitätsmedizin in Rostock spielt dabei jetzt eine entscheidende Rolle. Die Rostocker Forscher um den Corona-Experten Prof. Emil Reisinger bestätigten der “Ostsee Zeitung”, dass die Uni einen neuartigen Impfstoff gegen den Erreger Sars-CoV-2 testen werde. Der Auftrag dazu komme von der Firma Janssen, einem Tochterunternehmen des Weltkonzerns Johnson & Johnson.

In Rostock sollen 75 Menschen geimpft werden

Der Impfstoffkandidat heißt Ad26.COV2-S und ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Das bedeutet: Den Probanden werden modifizierte Viren gespritzt. Der Impfstoff basiere eigentlich auf einem Erkältungsvirus, wurde im Labor aber so verändert, dass er das Coronavirus bei einer Infektion bekämpfen könne, sagte Reisinger der “Ostsee Zeitung”. Bei den Studien in Rostock gehe es darum, herauszufinden, wie verträglich der Impfstoff sei. Dafür sollen 75 Menschen geimpft werden. In der kommenden Woche sollen die Tests starten.

Die Probanden sollen zwischen 18 und 55 Jahren alt sein – oder älter als 65 und gesund. Auf die Teilnehmer kommen bis zu 17 Termine an der Uniklinik zu. Pro Termin erhalten die Probanden eine Aufwandsentschädigung.