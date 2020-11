RKI: Mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland erfasst

Anzeige

Berlin. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag in Deutschland 16.017 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind rund 7000 Fälle weniger als noch am Tag zuvor, an dem mit 23.399 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Höchstwert erreicht worden war.

63 neue Todesfälle gemeldet

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen jedoch meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 14.177 gelegen. Seit Beginn der Pandemie hat das RKI insgesamt 658.505 Infektionen erfasst (Stand: 8.11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 63 auf insgesamt 11.289.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,04 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zehn weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert, der die Infektionslage etwa eineinhalb Wochen zuvor abbildet, lag laut RKI am Samstag bei 1,05 (Vortag: 0,90).

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zählte zudem rund 2839 Corona-Patienten, die in in mehr als 1200 Kliniken intensivmedizinisch behandelt werden müssen (Stand: 7.11., 12.15 Uhr). 54 Prozent der Patienten müssen künstlich beatmet werden. Damit sind mehr als 21.200 Intensivbetten in den Krankenhäusern belegt, rund 7000 Betten sind noch frei.