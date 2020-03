RKI erklärt Südtirol zum Risikogebiet

Anzeige

Berlin. Das RKI hat Südtirol als Risikogebiet eingestuft. Es gehe darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, betonte RKI-Leiter Lothar Wieler. In Südtirol gehen die Behörden bisher von zwei Infizierten in ihrem Gebiet aus. Einer davon befinde sich schon auf dem Weg des Gesundwerdens. Ein Drittel der Infektionen in Deutschland stünde in Zusammenhang mit Südtirol. Wer in letzter Zeit dort unterwegs war, sollte sich genau auf mögliche grippeähnliche Symptome beobachten.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat Reiserückkehrer aus Südtirol aufgerufen, wegen des neuartigen Coronavirus vorläufig zu Hause zu bleiben. Dies gelte für jeden, der sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Südtirol aufgehalten habe, teilte das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mit. Es gehe darum, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden. Laut Kultusministerium gilt der Hinweis auch für Schüler und Lehrer, Kindergartenkinder und Erzieherinnen.

Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.

Coronavirus: Mehr als 500 Infektionen in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland auf 534 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Insitut (RKI) in Berlin am Freitagmorgen mit. Der Erreger ist inzwischen in 15 Bundesländern nachgewiesen, die meisten registrierten Fälle seit Jahresanfang gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. In Sachsen-Anhalt wurde bislang keine Infektion gemeldet.

„Dieses Virus macht keinen Halt vor Ländergrenzen", betonte RKI-Leiter Lothar Wieler bei einem derzeit täglich stattfindenden Briefing. “Wir müssen alles daran setzen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.” Wann der Höhepunkt der Epidemie erreicht sei, könne man noch nicht sagen.

