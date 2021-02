RKI: „Das Virus hat nochmal einen Boost bekommen“

Anzeige

Berlin. Bislang dominieren die ansteckenderen Corona-Varianten nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts noch nicht das Infektionsgeschehen in Deutschland – sie dürften sich aber weiter ausbreiten. Der Anteil der vor allem in Großbritannien grassierenden Variante B.1.1.7 liege bei etwas weniger als sechs Prozent, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Freitag in Berlin. In 13 der 16 Bundesländern sei sie inzwischen nachgewiesen.

„Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle“, sagte Wieler. Insgesamt gebe es drei besorgniserregende Varianten in Deutschland. „Sie dominieren das Geschehen noch nicht.“ Ihr Anteil dürfte sich aber weiter erhöhen. Insgesamt sei das Virus gefährlicher geworden. „Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil, es hat gerade nochmal einen Boost bekommen.“

Anteil von B.1.1.7 gestiegen – RKI geht von Verzerrung wegen gezielter Sequenzierung aus

Die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 wurde in etwa 1800 von insgesamt fast 31.000 Untersuchungen auf SARS-CoV-2 im Januar 2021 festgestellt, heißt in einem Bericht des RKI. Der Anteil liegt aktuell bei etwa 5,8 Prozent und ist somit höher als noch 2020. In 336 zusätzlichen Fällen wurd zudem die Mutation N501Y gefunden. Zusammen mit der Mutation liegt der Anteil bei 6,9 Prozent.

Bei der Bewertung der Daten sei aber laut RKI zu berücksichtigen, dass sie einer Verzerrung bei der Probenauswahl unterliegen könnten. Das RKI gehe davon aus, dass die gezielte Sequenzierung den Anteil der festgestellten Fälle mit B.1.1.7. verzerrt erhöht habe. Gleichwohl sei mit einer weiteren Erhöhung des Anteils der Virusvariante zu rechnen.