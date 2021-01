RKI-Chef zu Corona-Infektionen: „Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert“

Anzeige

Es könne angesichts neuer Mutationen noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die neuen Virusvarianten in den nächsten Wochen in Deutschland ausbreiten und wie das die Infektionsdynamik beeinflussen könnte. „Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert“, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, während einer Pressekonferenz am Donnerstag. Es sei auch sicherlich nicht die letzte Variante, die gerade in Brasilien auftaucht.

Ein Großteil der bemerkten Varianten in Deutschland seien auf Einreisen aus dem Ausland zurückzuführen. Nachgewiesen seien in Deutschland bislang 16 Fälle mit der Variante aus Großbritannien, vier aus Südafrika. „Nach bisherigen Daten gehen wir davon aus, dass sich die Mutante aus Großbritannien um grob 50 Prozent besser überträgt“, so Wieler. Sprich: Wenn eine Person eine andere ansteckt, steckt diese wieder anderthalb weitere an. Das wäre dem RKI-Präsident zufolge ein erheblicher Unterschied.

„Wer nicht reisen muss, sollte deshalb auch nicht reisen“, so Wieler. Die Varianten könnten bei offenen Grenzen nicht ganz aufgehalten, aber die Ausbreitung verlangsamt werden. Deshalb seien Kontaktbeschränkungen und der Verzicht auf Reisen weiterhin elementar. „Dann geben wir dem Virus keine Chance“, bekräftigte Wieler. „Die Maßnahmen helfen auch gegen dieses Virus – wenn wir uns an diese Regeln halten.“

Mobilitätsdaten zeigten, dass dieser Lockdown nicht so effektiv wie der aus dem Frühjahr von der Bevölkerung mitgetragen werde. In allen Bereichen gebe es noch genug Luft nach oben, um Maßnahmen einzuhalten – „mit aller Konsequenz“. Die Fallzahlen müssten noch massiver reduziert und niedrig gehalten werden. „Es gibt keinen anderen Weg“, so Wieler. Jede einzelne Infektion sei eine zu viel. In einer Woche könnten die Infektionszahlen nach den geringeren Testungen über den Jahreswechsel dann besser bewertet werden.

Höchststand bei Corona-Todeszahlen

Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland weiterhin als „sehr hoch“ ein. Die Zahl der ans Robert-Koch-Institut gemeldeten Corona-Todesfälle hat an diesem Donnerstag (14. Januar) einen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Zudem wurden 25.164 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.