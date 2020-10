RKI-Chef Wieler zur Corona-Pandemie: “Die Situation ist sehr ernst"

Anzeige

Anzeige

Berlin. „Wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreiten kann“, mahnte RKI-Chef Lothar Wieler zum Beginn der Pressekonferenz. Allerdings betonte Wieler auch, noch habe man es in der Hand, die Ausbreitung des Virus aufzuhalten. „Wir können viel dazu beitragen, die Ansteckung zu verhindern."

Wieler sagte weiter, noch seien mehr junge Menschen betroffen. Allerdings steige auch die Zahl der älteren Patienten die erkrankten – und damit auch die Anzahl der Patienten, die stationärer Behandlung bedürften.

Die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske) sowie Vernunft der Bürger seien dabei entscheidend. „Unser Ziel ist: So wenig Infektionen wie möglich. Noch haben wir die Chance, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen.“ Außerdem appellierte Wieler an die Bürger, die Corona-Schutz-App zu nutzen. „Wir werden die Pandemie gemeinsam durchstehen.“

Aerosole treten nur bei Interaktion zwischen Menschen auf

Wo Menschen sich kennenlernen wollten und träfen, dort sei die Infektionsgefahr auch höher, sagte Wieler weiter und appellierte daran, durch Eigenverantwortung derlei Situationen zu vermeiden. Aerosole träten nur bei einer Interaktion zwischen Menschen auf.

Anzeige

Am frühen Morgen waren in Deutschland binnen eines Tages so viele Corona-Neuinfektionen wie nie zuvor festgestellt worden. Erstmals stieg die Zahl über 10.000 – und zwar sprunghaft auf 11.287 neue Infektionen, wie das RKI mitteilte. Zuvor hatte der Tagesanstieg bei 7.595 gelegen. Der bisherige Höchstwert am vergangenen Freitag hatte 7.830 betragen.

Auf die Frage, worin der Unterschied zwischen Frühjahr und jetzt läge, sagte Wieler, im Frühjahr seien wir sehr schnell überrascht worden. Und der Anteil der älteren Patienten sei höher gewesen. Am wichtigsten sei es, im privaten Umfeld Maßnahmen zu ergreifen, deren Teilnehmerzahlen zu beschränken und die Beschränkung auf Höchstzahlen von Teilnehmern bei Veranstaltungen – „aber in diese Richtung gehen die Bemühungen ja auch“.

Anzeige

Wieler betonte auch bei Fragen nach neuen Strategien im Kampf gegen die Pandemie, „es gibt keinerlei Anlass, die Strategie zu wechseln. Der Schutz verwundbarer Gruppen war immer sehr wichtig. Da muss nichts verändert werden.“ Auf die Frage, was er von Lockdown hielte und welche Stellschrauben es brauche, sagte Wieler. „Maskenpflicht dort, wo man sich anstecken kann, das halte ich für einen wichtigen Punkt: im Nahverkehr, in Geschäften. Dann die Anzahl von Menschen definieren, die in einem Raum zusammenkommen können – und Lüften, etwa in Schulen.“

„Eine verbindliche Einheitlichkeit ist wichtig“

Implizite Kritik übte Wieler an den uneinheitlichen Maßnahmen im Lande. Denn so der RKI-Chef, wichtig sei „eine verbindliche Einheitlichkeit. Die muss mit bestimmten Grenzen verbunden sein und kontrolliert werden. Zudem sollten wir Obergrenzen für gewisse Veranstaltungen definiert. Die Mehrheit der Menschen kann diese Maßnahmen nachvollziehen und trägt sie auch. Klare Grenzwerte – und das gebunden an Grenzwerte von Inzidenzzahlen: das ist unser Fahrplan. Ich denke auch, das Bewusstsein bei den Menschen ist da.“

Wieler verwies nochmals darauf, dass es keinerlei Grundimmunität der Deutschen gegen Covid-19 gibt, wie etwa bei der Influenza. Deshalb dürfe man das „Virus nicht laufen lassen“. Dann würden die Fall- und Todeszahlen dramatisch steigen. Allerdings gäbe es auch keinen Grund für Alarmismus: „Wir können das alles schaffen – aber wir müssen uns anstrengen.“

Anzeige

Die Corona-Warn-App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das halte ich für sinnvoll. Wir wissen auf jeden Fall, dass die App einen Mehrwert bringt. Je mehr menschen sie nutzen, desto besser ist es. Aber wir haben halt auch immer den Datenschutz zu bedenken. Aber über eine Weiterentwicklung wird kontinuierlich nachgedacht.