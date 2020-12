RKI-Chef Wieler: Corona-Lage „diffus“ und „besorgniserregend“

Anzeige

Berlin. Trotz Teil-Lockdown scheint sich das Coronavirus in Deutschland weiter auszubreiten: Bis Donnerstagmorgen haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.679 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet – ein neuer Höchstwert. Zudem verzeichnet die Behörde wieder mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Am Mittwoch war mit 590 Todesfällen binnen 24 Stunden ebenfalls ein neuer Höchststand registriert worden.

„Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin. „Sie hat sich seit letzter Woche sogar verschlechtert.“ Immer noch würden sich zu viele Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 infizieren. Dies führe gleichzeitig dazu, dass Gesundheitsämter und Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen kommen.

Immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen

Wieler machte zudem deutlich: „Das Infektionsgeschehen kann schnell wieder kippen, die Fallzahlen können rasch exponentiell steigen. Dafür reichen wenige zusätzliche Fälle aus. Das müssen wir verhindern.“

Vor allem in Alten- und Pflegeheimen hat sich die Situation inzwischen verschärft. Dort seien doppelt so viele Ausbrüche wie im Frühjahr beobachtet worden, so der RKI-Präsident. Gerade ältere Menschen sind besonders anfällig für einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf von Covid-19. Um Todes- und Intensivfälle zu reduzieren, müssten Neuinfektionen mit aller Kraft verhindert werden. „Gemeinsam zeigen wir diesem Virus die Stirn“, sagte Wieler.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt für harten Lockdown

Anfang Dezember hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darauf verständigt, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern. Inzwischen ist die Rede von einem vorzeitigen Bund-Länder-Treffen, um weitere Corona-Maßnahmen zu besprechen. Ob und wann es zu diesem Treffen kommt, ist bislang unklar.

In ihrer Rede zum Haushalt hatte Merkel am Mittwoch eindringlich an die Bevölkerung appelliert, Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden: „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun. Das will ich nicht.“ Außerdem sprach sich die Bundeskanzlerin für einen harten Lockdown mit Geschäfts- und möglichen Schulschließungen nach Weihnachten bis zum 10. Januar 2021 aus.

Das hatte auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme gefordert. „Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon ab dem 14. Dezember sollten Kontakte möglichst reduziert werden.