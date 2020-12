RKI-Chef: Wie war Ihr Jahr, Herr Wieler?

Anzeige

Herr Wieler, wie schauen Sie auf dieses Jahr zurück?

Das war auch für mich ein Jahr, das in seiner Intensität und in den Auswirkungen dieser Pandemie außergewöhnlich ist. Ein Jahr, in dem ich vor allem gelernt habe, was alles möglich ist, wenn wirklich eine Krise kommt.

Im positiven Sinne?

Ja, ich bin nach wie vor beglückt vom Frühjahr, als ich gesehen habe, dass in diesem Land eine unglaubliche Solidarität in allen Bereichen herrschte. Was dort alles in kurzer Zeit möglich gemacht und umgesetzt wurde, das war für viele Menschen zuvor kaum vorstellbar. Das finde ich nach wie vor großartig. Aber je länger dieses Jahr dauerte, umso schwieriger schien das zu werden.

Hat Sie diese Mischung aus Ermattung und Widerstand ernüchtert, die dann spürbar wurde?

Das ist ganz normal. Je länger das dauert, desto müder werden die Menschen. Das ist eine Langzeitkrise, die von uns allen sehr viel fordert.

Auch von Ihnen. Sie stehen seit Januar im Rampenlicht. Wie geht es Ihnen in dieser Rolle?

Zunächst muss man sagen, dass ich seit 30 Jahren in der Wissenschaft bin. Ich bin 59, da hat man Erfahrungen. Ich habe mich 2014 auf die Stelle als Präsident des RKI beworben, weil ich überzeugt war, dass ich das kann. Solche Krisen kann man natürlich nicht vorher üben. Aber das Haus hier ist glücklicherweise gespickt mit so viel Kompetenz, Erfahrung und Fachwissen, mit einem so engagierten Team: Das macht es zum Glück gar nicht so schwer.

Das hat nicht jeder anerkannt, Sie sind sogar angegriffen worden.

Es gab einen Molotowcocktail, der auf eine unserer Liegenschaften geworfen wurde. Das hat uns natürlich sehr bestürzt.

Wie gehen Sie mit den Anfeindungen um, die Sie erleben?

Das bedrückt mich, es bedrückt auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber niemand von uns hat deshalb den Mut verloren. Wir arbeiten seit der ersten Krisenwoche daran, nach bestem Wissen und Gewissen Probleme zu lösen. Wir sind faktengetrieben, wir können diese Fakten und Daten ja nicht einfach leugnen. Und wir dürfen nicht vergessen: Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung steht hinter dem Robert-Koch-Institut und weiß unsere Arbeit zu schätzen.

Video Chronologie des Coronavirus 2:47 min Der Beginn des verheerenden Coronavirus war vermutlich ein Tiermarkt in Wuhan, China. In nur wenigen Wochen erreichte das Virus auch Europa. © RND

Wann war Ihnen klar, welches Ausmaß diese Krise auch in Deutschland haben würde?

Ein starkes Signal waren die Zustände in Norditalien, in Bergamo …

… wo die Krankenhäuser überlastet waren und Leichen mit Lastern abtransportiert wurden.

Ja. Spätestens da war klar, dass wir diesem Virus nicht mehr aus dem Wege gehen können. Das RKI hatte vor einigen Jahren in einer Studie einen Ausbruch mit einem sehr ähnlichen Virus bereits durchdacht. Vieles ist dann sehr ähnlich eingetreten. Die Frage war nur, wie rasch es sich verbreitet und wie stark wir es eindämmen können. Wir haben es ja stets selbst in der Hand, auch heute noch.

Kennen Sie keine Momente der Verzweiflung, wenn Ihre Appelle ignoriert werden?

Ich weiß, dass wir eine sehr heterogene Gesellschaft haben und dass es nicht immer gelingt, in jede Gruppierung die richtigen Botschaften zu bringen. Was mir aber absolut unverständlich ist, das ist, dass es noch immer sogar Ärzte gibt, die behaupten, dass Masken keinen Schutz bieten. Das ist eine Negierung von Fakten – und das ist nicht akzeptabel.

Ihr Haus hat selbst erst spät zu Masken geraten.

Dieser Punkt kommt immer wieder, zu Recht. Ich hätte das im Nachhinein früher gemacht. Aber das war damals nicht der Stand der Wissenschaft. Wenn wir zu einem früheren Zeitpunkt gewusst hätten, dass dieses Virus schon in so großem Maße vor den ersten Symptomen ausgeschieden werden kann, hätten wir selbstverständlich Alltagsmasken früher empfohlen. Aber als das klar war, haben wir sie empfohlen.

Sie wirken meist extrem beherrscht. Im November sagten Sie, man müsse jetzt „die Pobacken zusammenkneifen“. Hatten Sie sich das vorher zurechtgelegt?

Nein.

Das war spontan?

Ja.

Gab es im Verlauf dieses Jahres etwas, das Sie wirklich überrascht hat?

Nun, der Verlauf der Pandemie hängt nur daran, wie wir uns verhalten – aber genau das ist schwer vorherzusagen. Was mich wirklich überrascht hat: Ich habe vor Kurzem ein Interview aus Hildburghausen gehört …

… dem Landkreis, der zeitweise die meisten Neuinfektionen hatte …

… und da erklärte jemand, er habe geglaubt, sie könnten das Virus nicht bekommen, weil jemand gesagt habe, das Virus sei in unserem Land kein Problem. Da habe ich gedacht: Das ist unfassbar. Es war doch allen klar, dass das Virus in unserem Land ist und dass es im Winter auf jeden Fall wieder Fälle geben wird.

Aber das schien im Herbst auch in der Politik nicht jedem klar zu sein.

Wenn dieser „Lockdown light“, wie er genannt wurde, von allen konsequent eingehalten worden wäre, dann hätten wir damit die Zahlen vermutlich auch runterbekommen können. Aber ich war vor einigen Wochen zum Beispiel seit Längerem zum ersten Mal in der Stadt, in Berlin, und dachte: Erschütternd, wie viele Leute in Einkaufspassagen unterwegs waren. Die Masken reduzieren das Risiko enorm, aber sie schützen ja nicht zu 100 Prozent. Das wunderte mich schon.

Können Sie das noch: sich in der Öffentlichkeit frei bewegen?

Ich habe das bis vor einigen Wochen gemacht. Ich bin sehr gern bei den Menschen. Als Public-Health-Forscher müssen wir einfach sehen, wie das Leben in Wirklichkeit ist. Aber im Moment fahre ich praktisch nur noch Auto, aus Sicherheitsgründen und um Kontakte zu vermeiden. Das macht mir keine Freude, aber es ist notwendig. Ich hoffe natürlich, dass ich möglichst bald auch wieder ganz normal in die Stadt gehen kann. Aber im Moment bleibt dafür ohnehin praktisch keine Zeit.

Sie sind Fan des 1. FC Köln. Waren Sie froh, als es wieder Geisterspiele gab?

Gerade die Kölner brauchen ihr Publikum sehr – aber besser Geisterspiele als keine Spiele. Vor allem bin ich froh, dass diese Versuche, die Stadien wieder zu füllen, die einige Klubs mit Verve vertreten haben, wieder vorbei sind. Das macht mich viel glücklicher. In der aktuellen Situation sollten nicht Zigtausende Menschen zusammenkommen.

Welche Regeln empfinden Sie selbst als größte Einschränkung?

Das Schwierigste ist, dass man sich nicht mehr mit Freunden und Verwandten in der Intensität treffen kann, wie man es gern hätte. Aber das beschränken wir derzeit darauf, dass meine Frau und ich uns nur gelegentlich mit einem anderen Paar treffen, auf Distanz, mit Stoßlüften alle 20 Minuten. Das ist nicht so kuschelig wie früher, aber das geht. Und die Arbeit lässt dafür ohnehin kaum Zeit.

Herr Wieler, als Ausblick: Wann werden Sie wieder zum FC ins Stadion gehen können?

(lacht) Das kann ich nicht beantworten. Die Impfung ist mehr als das Licht am Ende des Tunnels. Aber wie lang der Tunnel noch ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur eines sagen: Bitte nicht, bevor wir das Ende des Tunnels erreicht haben, aufhören, uns anzustrengen.

Weiter anstrengen – eine etwas ernüchternde Botschaft.

Ja, aber wir haben es selbst in der Hand, das ist doch ein Riesenziel. Wir wissen, wie wir diese Pandemie bekämpfen, wir haben die Werkzeuge, wir müssen sie nur anwenden. Lasst sie uns nutzen. Die paar Monate schaffen wir auch noch.

Seuchenbekämpfung ist mindestens so sehr Psychologie wie Medizin?

Ja, klar. Wir sind alle Menschen. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir letztlich als Gesellschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.

Also mit etwas Glück in der nächsten Saison?

Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe erst mal, dass sie bis dahin nicht abgestiegen sind.