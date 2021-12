RKI: Bereits mehr als 3000 Omikron-Fälle in Deutschland

Anzeige

Berlin. 3198 der an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen lassen sich bisher der Omikron-Variante zugeordnen. Das teilt die Behörde in ihrer neuen, täglichen Übersicht zu Omikron-Fällen mit. 48 dieser mit Omikron infizierten Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das entspricht einem Anteil von knapp zwei Prozent. In Deutschland ist bereits ein Mensch mit einer Omikron-Infektion verstorben. Die meisten Fälle lassen sich den Altersgruppen 15 bis 34 Jahre (1501) und 35 bis 59 Jahre (1050) zuordnen.

Aus den von der Behörde veröffentlichten Tabellen geht hervor: In der Kalenderwoche 46 (15. November bis 21. November 2021) wurde der erste Omikron-Fall gemeldet. In Kalenderwoche 50 (13. Dezember 19. Dezember 2021) verzeichnete die Behörde bereits 1818 gemeldete Omikron-Fälle. Das entspricht 2,2 Infektionen je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen.

Woher Fälle gemeldet werden

Die meisten Omikron-Fälle haben Gesundheitsämter der Bundesländer Nordrhein-Westfalen (1108), Bayern (595) und Hamburg (458) an das RKI übermittelt. Nordrhein-Westfalen und Bayern sind die Länder mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern.

Am wenigsten Fälle meldeten die Gesundheitsämter Thüringens (6), Sachsen-Anhalts (5) und des Saarlandes (2).

Wie der Nachweis funktioniert

„Gezählt werden nur Fälle, bei denen ein Nachweis mittels Gesamtgenomsequenzierung oder ein labordiagnostischer Verdacht mittels variantenspezifischer PCR eine Infektion mit Omikron zeigte“, informiert das RKI über das Vorgehen zum Ermitteln der Fallzahlen. Außerdem merkt das Institut an, dass die Daten nicht validiert wurden. Es könne zu Korrekturen oder nachträglichen Änderungen kommen.

Eine Einschätzung der Zahlen liefert das RKI im Covid-19-Wochenbericht.