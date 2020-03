Risikoforscher: “Corona befriedigt das Bedürfnis nach Katastrophenbewältigung”

Anzeige

Vor knapp eineinhalb Monaten sagten Sie in einem Interview, dass Sie keine Angst vor dem neuartigen Coronavirus haben. Wie sieht es jetzt aus, nachdem sich das Virus auch hierzulande recht schnell ausbreitet?

Ich verweise an dieser Stelle immer auf den amerikanischen Ausdruck „prudent avoidness“, also kluge und sorgfältige Vermeidung halte ich im Umgang mit dem Virus für angemessen. Natürlich möchte ich mich nicht anstecken, das will ja keiner. Aber ich werde deswegen jetzt nicht meine Reiseaktivitäten in Gegenden reduzieren, in denen es ein paar mehr Erkrankte gibt, oder Hamsterkäufe tätigen. Das scheint mir tatsächlich überzogen.

Warum reagieren Menschen so panisch auf das Virus? Ist Deutschland nicht krisenerprobt genug? Oder liegt es an der von Ihnen ausgemachten Katastrophensehnsucht der Deutschen?

Der Faktor, dass das Virus etwas Neues ist und dass es aus dem Ausland kommt, eine Gefahr aus dem Osten, das hat schon eine hohe assoziative emotionale Kraft. Wir sind ja in Deutschland gesegnet, was etwa Naturkatastrophen oder technische Katastrophen anbelangt. Sprich, die meisten Menschen hier haben gar keine Erfahrung mit Katastrophen. Katastrophenszenarien kennen sie nur aus dem Fernsehen oder aus Computerspielen. Und wenn jetzt auch nur der Anschein einer Katastrophe kommt, dann rührt sich etwas in uns, was abgeholt werden will. Ich nenne das mal eine Form von Katastrophensehnsucht, auch wenn das provokativ klingt.

Es geht dabei auch nicht darum, dass sich die Leute freuen, wenn eine Gefahr besteht. Aber es gibt so etwas wie eine Sehnsucht nach Gefahrenbewältigung. Das hat auch evolutionär einen großen Sinn. In diesen Momenten werden Glückshormone ausgeschüttet, damit man sich später daran erinnert, wie man mit der Gefahr erfolgreich umgegangen ist.

Dieses Bedürfnis nach Gefahrenbewältigung wird bei uns in vielerlei Hinsicht heute nicht mehr abgeholt. Deshalb haben wir viele Ersatzformen dafür geschaffen: Computerspiele, Extrembergsteigen, Bungeejumping – eben Aktivitäten, bei denen man seine eigenen Grenzen austesten kann. Und wenn dann so wie jetzt das Coronavirus als Bedrohung kommt, dann wird diese tiefsitzende Sehnsucht nach Katastrophenbewältigung neu angeregt. Dadurch bekommt es dann auch eine größere Aufmerksamkeit, als in einem Land, in dem Katastrophen an der Tagesordnung sind.

Gefühlt gibt es dreierlei Reaktionstypen auf das Virus: die Panischen, die gesund Fatalistischen und diejenigen, die es gar nicht berührt. Was denken Sie, ist die gesündeste Reaktion?

In der Psychologie unterscheidet man tatsächlich drei Grundtypen: Die Totstelltypen, die Kampftypen und die Fluchttypen. Das ist evolutionär so vorgegeben. Die Totstelltypen sind Personen, die sagen: ‚Ich blende das einfach aus, und dann berührt es mich auch nicht‘. Das kann im Zusammenhang mit dem Coronavirus natürlich eine sehr gefährliche Haltung sein, wenn ich trotzdem nach Norditalien fahre, mich da umsehe und schlimmstenfalls jeden küsse, dann habe ich natürlich ein Problem. Sich auf der anderen Seite als Fluchttyp völlig einzuigeln und das soziale Leben absterben so lassen, oder als Kampftyp die Geschäfte leerzukaufen und jeden Menschen zu verdächtigen, ein potenzieller Überträger des Virus zu sein, ist sicher auch problematisch. Insofern ist für mich die kluge Vermeidung die sinnvollste Herangehensweise.

Zur Person: Professor Ortwin Renn ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam und Inhaber des Lehrstuhls „Technik- und Umweltsoziologie" an der Universität Stuttgart. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Themen Risikoregulierung, Risikomanagement und Risikokommunikation. © Quelle: De Weiler

Soziale Medien verstärken Ängste

Sind Panik und Angst ansteckend?

Angst ist genauso ansteckend wie das Virus. Das können sie auch im Flugzeug beobachten, wenn neben Ihnen drei Leute sitzen die Angst haben, bekommen Sie auch ein beklemmendes Gefühl. Und das findet sich in vielen anderen Lebensbereichen auch wieder. Wir sind eben soziale Wesen. Das ist ja auch der Sinn der Angst, ganze Kollektive zu warnen. Das macht evolutiv sehr viel Sinn. So können einzelne Mitglieder einer Gemeinschaft die anderen warnen, wenn sie eine Bedrohung kommen sehen. Durch die Sozialen Medien haben wir da heute einen Verstärkungsmechanismus.

Und dann gibt es da ja aber auch noch die recht große Gruppe in Social Media, die im Coronazusammenhang den schwarzen Humor propagiert …

Natürlich, das ist auch eine Art und Weise mit Angst umzugehen, diese in Humor umzuwandeln.

Ganz selbstkritisch gefragt: Welchen Anteil an der Angstentwicklung haben die Medien mit ihrer Berichterstattung und Bildauswahl?

Mein Eindruck in Deutschland ist, dass die Medien recht ausgewogen berichten. Ich beobachte da keine hysteriefördernde Berichterstattung. Was man aber nicht wirklich beeinflussen kann, ist die emotionale Macht der Bilder – etwa von Leuten in Schutzanzügen oder Menschen, die krank im Bett liegen, die so aussehen, als seien sie kurz vor dem Verenden. Das sind Bilder, die sich einprägen. Da kann die Statistik sagen, was sie will. Solche Bilder haben eine ungeheure Stärke und emotionale Kraft und dagegen kann man sich kaum wehren.

Deutschland hat nicht ausreichend vorgesorgt

Was sagt Ihnen Ihr ganz persönliches Gefühl, ist Deutschland gut auf eine derartige Epidemie vorbereitet? Zeitweilig wirkten Politik und Gesundheitsbehörden ein wenig überfordert mit den Entwicklungen …

Im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir noch relativ gut dabei. Aber wir haben insgesamt ein Problem mit der Resilienz, also der Widerstandskraft gegen solche außergewöhnlichen Ereignisse. Das zeigt sich darin, dass wir zu wenig Vorsorge dagegen treffen, weil wir alles unter Effizienzgesichtspunkten planen und beurteilen, etwa die gesamte Logistik, da muss immer alles just in time sein. Dass wir jetzt einen Engpass bei den Hygienemitteln haben, das hätte so natürlich nicht passieren müssen. Da hätten wir schon entsprechend mehr Vorräte in den Krankenhäusern horten können. Das ist keine Riesenausgabe.

Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein gutes Zeichen, dass in Deutschland nur ganz wenige an dem Virus gestorben sind. Das spricht auch für unsere Krankenhäuser, dass Leute hier gut betreut werden. Mit den aktuell vergleichsweise wenig Betroffenen kommen wir sehr gut zurecht. Wenn die Zahl dann allerdings irgendwann so rasant ansteigt, wie etwa in China mit 80.000 Betroffenen, dann kommen wir natürlich auch in Deutschland an unsere Grenzen.

Ist die Panik vieler Deutschen möglicherweise trotzdem ein Ausdruck dafür, dass sie sich mit der Epidemie etwas allein gelassen fühlen? Taiwan etwa hat von Anfang an sehr stringente staatliche Maßnahmen ergriffen, um das Virus einzudämmen und die Bevölkerung sehr transparent in die Schritte eingeweiht und über Risiken aufgeklärt.

Wir haben hier bei uns eine pluralistische Gesellschaft. Taiwan ist zwar auch schon sehr viel demokratischer als der Rest von China, aber da kann man viel mehr auf ein kollektives Bewusstsein bauen. Hier im Westen haben wir viele Individualisten. Da ist es ganz schwer paternalistisch aufzutreten. Da würden hier sofort etliche Leute aufschreien und sagen: ‚Da wird die Freiheit eingeschränkt‘. Wir haben hier eine Kakofonie von Reaktionen.

Ich finde aber auch, dass sowohl Herr Spahn als auch die Opposition einen durchaus nachvollziehbaren Kurs eingeschlagen haben. Da ziehen alle am gleichen Strang. Das macht die Politik in Sachen Coronavirus durchaus vertrauenswert.

Gibt es denn etwas, vor dem wir aktuell wirklich Angst haben müssen? Beziehungsweise wovon geht aktuell das größte Risiko aus?

Da gibt es einmal die individuelle Perspektive, dazu gehören hierzulande die vier großen Volkskiller: Rauchen, Trinken, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Das sind aber allesamt keine Dinge, die uns besonders belasten. Und dann gibt es die kollektive Perspektive, also die kollektiven Bedrohungen wie den Klimawandel. Der ist wirklich eine Bedrohung für die gesamte Welt, die auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Und dann gibt es systemische Risiken, wie den völligen Ausfall des Internets. Das würde auch weltweit, wenn dieser Zustand länger anhält, zu katastrophalen Zuständen führen, weil fast alle wichtigen Funktionen heute über das Internet gesteuert werden. Das sind meiner Ansicht nach die kollektiven Risiken, vor denen man wirklich Sorge haben muss und für die man Vorkehrungen treffen sollte.