Rasanter Anstieg: Südkorea verzeichnet mehr als 500 Fälle des Coronavirus

Seoul. Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea haben die Gesundheitsbehörden des Landes zwei weitere Todesopfer in Verbindung mit dem neuartigen Virus gemeldet. Zudem sei die Zahl der Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben, über die Nacht zum Sonntag um 123 auf 556 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Der Großteil der neuen Fälle konzentriert sich erneut auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und deren Umgebung. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf vier.

Mitglieder einer Sekte gelten als Verbreiter der Krankheit

In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo Covid-19 im Dezember ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionen gemeldet. Über 6000 Menschen wurden in Südkorea unter Quarantäne gestellt.

Allein 75 neue Infizierungsfälle wurden erneut unter Mitgliedern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu gezählt, die in Daegu stark vertreten ist. Mehr als die Hälfte der gesamten Fälle im ganzen Land entfällt auf Anhänger der Sekte. Die Behörden untersuchen, ob die Infektionen unter den Anhängern möglicherweise von einem sogenannten Superverbreiter ausgingen. Eine 61-jährige Frau, die als Covid-19-Patient Nummer 31 geführt wird und unter den Anhängern der Sekte als erster Infektionsfall erfasst wurde, soll trotz Krankheitssymptomen an Gottesdiensten der Kirche teilgenommen haben.

In mehr als 100 Fällen in Südkorea handelt es sich um Patienten oder medizinisches Personal eines Krankenhauses in der unweit von Daegu gelegenen Stadt Cheongdo. Drei der vier Todesfälle werden mit der Klinik in Verbindung gebracht. Die Regierung hatte Daegu und Cheongdo zu speziellen Kontrollzonen erklärt.

