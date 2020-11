Problematische Lockerungen an Weihnachten? Intensivmediziner fürchten dritte Welle

Anzeige

Anzeige

Die Politik hat sich festgelegt. Der Teil-Lockdown bleibt – und wird obendrein mindestens bis zum 20. Dezember verschärft. Diese Entscheidung sei aus intensivmedizinischer Sicht unerlässlich, sagt dazu Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Skeptisch zeigt sich der Intensivmediziner allerdings gegenüber den geplanten Lockerungen über die Feiertage Ende Dezember.

„Bei allem Verständnis für Weihnachten und Familienfeiern müssen wir leider befürchten, dass in der Folge der partiellen Aufhebung der Einschränkungen um Weihnachten im Januar die Infektionszahlen wieder ansteigen“, gibt Janssens gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zu bedenken.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kliniken am Limit: Corona-Maßnahmen auch im Januar nötig

Jedem vernünftigen Mensch muss doch klar sein, dass wir Weihnachten definitiv noch nicht in einer Situation sind, die nachhaltige Lockerungen erlaubt. Uwe Janssens, Divi-Präsident

Er sei frustriert über „das ewige Auf und Ab der politisch getroffenen Entscheidungen“. Tagelang sei beispielsweise über Böllerverbote diskutiert worden. Aber eine Entlastung von Krankenhäusern, die besonders viele Covid-19-Patienten behandeln, finde derzeit nicht wirklich statt, kritisiert Janssens. Auch ein finanzieller Rettungsschirm für die Krankenhäuser sei noch in keinster Weise in der Umsetzung. Den Mitarbeitern auf den Intensivstation, aber auch in anderen Bereichen des Krankenhauses, erscheine die derzeitige Diskussion eher unverständlich. „In der Intensivmedizin stehen wir mittlerweile in einigen Regionen mit dem Rücken zur Wand“, berichtet der Divi-Präsident.

ZUM THEMA Bund und Länder: Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt

Anzeige

„Wünschenswert wäre die Etablierung einer langfristigen Strategie und nicht die dauernde Diskussion alle zwei Wochen“, forderte Janssens. „Jedem vernünftigen Mensch muss doch klar sein, dass wir Weihnachten definitiv noch nicht in einer Situation sind, die nachhaltige Lockerungen erlaubt.“

Anzeige

Die Politik dürfe keine falschen Hoffnungen wecken, warnte auch der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, am Mittwoch noch vor den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Es ist nicht realistisch, der Bevölkerung zu vermitteln, dass wir im Januar und Februar eine signifikant andere Situation haben werden“, betonte er. „Ein geringes Infektionsgeschehen wie in den Sommermonaten ist im Winter nicht realistisch.“ Beschränkungen seien bis ins Jahr 2021 notwendig, erst eine Impfung werde für spürbare Entspannung sorgen, prognostizierte der DKG-Präsident.

Dritte Welle zum Jahresanfang?

Auch Mathematiker rechnen damit, dass es über die Feiertage wieder zu mehr Infektionen kommen könnte. „Das wäre dann frühestens im Januar sichtbar, mit deutlich höheren Fallzahlen“, sagt Jan Fuhrmann, der am Forschungszentrum Jülich Pandemiesimulationen entwickelt. Es sei davon auszugehen, dass die Menschen im Privaten weniger auf Abstands- und Hygieneregeln achten und unvorsichtig werden. Je größer die Gruppen, desto größer sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Superspreadingevents entstehen. „Wenn aber alle freiwillig im Privaten Abstand halten, im kleinen Kreis feiern und regelmäßig lüften, könnte der befürchtete Anstieg der Fallzahlen im Januar ausbleiben“, erklärte Fuhrmann dem RND.