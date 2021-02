Pro und Contra verspätete zweite Impfdosis: Experten diskutieren in Fachmagazin

Anzeige

Die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe ist erst nach einer zweiten Impfung gegeben. Ursprünglich sollte die zweite Dosis drei bis vier Wochen nach der Erstimpfung verabreicht werden, doch Impfstoffknappheit und Personalmangel sorgen immer wieder für einen Aufschub. Im Fachmagazin „The New England Journal of Medicine“ haben sich nun zwei Experten zu beiden Szenarien geäußert.

Pro: Ein Aufschieben würde die Sicherheit aller erhöhen

Der US-amerikanische Arzt und Professor Robert Wachter an der Universität San Francisco sieht im Anbetracht der Pandemielage einen Aufschub als einzige Möglichkeit, die Zahl der Infizierten und Toten schnell zu senken. Die Risiken bei strikter Einhaltung der Herstellerangaben könnten in diesem Fall die Risiken einer abgewandelten Impfstrategie überwiegen.

Weltweit sterben täglich tausende Menschen an oder mit dem Virus. Laut Robert Wachter sollten die Kapazitäten, die derzeit zur Verfügung stehen, genutzt werden, um den Schutz aller zu erhöhen. Die Schutzwirkung nach einer ersten Impfung läge ihm zufolge bei rund 85 Prozent, nach der zweiten bei 95 Prozent. Durch die Verteilung der Kapazitäten könnte man so eine ähnliche Anzahl von Personen von einem ungeschützten Zustand in einen Zustand zu bringen, in dem sie zu 80 bis 90 Prozent geschützt sind.

Darüber hinaus verweist Wachter auf die Verbreitung der Virusmutationen, insbesondere der britischen Variante B.1.1.7, die etwa 50 Prozent ansteckender sei. Umso wichtiger sei es, die Bevölkerung, insbesondere Menschen mit hohem Risiko, schneller zu impfen.

Contra: Kranke und alte Menschen brauchen den höchstmöglichen Schutz

Nicole Lurie, Ärztin und ebenfalls in der Forschung tätig, spricht sich im Gegenzug klar dafür aus, dass das Gesundheitswesen ihre Entscheidungen auf Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse treffen sollte. Auch wenn es unwahrscheinlich sei, dass die Immunantwort auf die erste Dosis schnell nachlässt, gebe es keine Daten dazu, wie lange eine zweite Dosis ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit verzögert werden könnte.

Besonders ältere und chronisch kranke Menschen bräuchten einen höchstmöglichen Schutz, um zu überleben. Die Krankenhäuser könnten so entlastet und weitere Todesfälle verhindert werden. Systemrelevantes Personal, zum Beispiel im Gesundheitswesen, brauche darüber hinaus die Gewissheit, dass sie bei einer Impfung ein hohes Schutzniveau erwarten und sicher arbeiten können. Das Hinauszögern einer zweiten Dosis könne diese Sicherheit nicht bieten.

Besonders Menschen, die Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, könnten sich durch solche „Sparmaßnahmen“ noch mehr abschrecken lassen. „Eine plötzliche Änderung der Dosierungsempfehlungen stellt das Vertrauen der Bevölkerung ernsthaft in Frage und wird die Bereitschaft, sich überhaupt impfen zu lassen, beeinträchtigen“, meint Lurie.

Hersteller sind sich in Sachen Zweitimpfung nicht immer einig

Die Impfstoffhersteller haben sich bereits zum Thema Zweitimpfung geäußert. Einer neuen Studie zufolge soll der Impfstoff von Astrazeneca zum Beispiel drei Monate Schutz bieten – und so auch eine Verschiebung der zweiten Impfung möglich sein. Moderna empfiehlt eine zweite Impfung nach 28 Tagen, nur im Notfall sei eine Ausweitung auf bis zu 42 Tage möglich. Der Impfstoff von Biontech muss sogar spätestens nach 21 Tagen zum zweiten Mal verabreicht werden. Auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte von einer verzögerten Zweitimpfung abgeraten.