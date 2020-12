Pro: Schluss mit den falschen Corona-Emotionen

Anzeige

Panem et circenses – Brot und Spiele: Damit ließ sich das antike Rom ganz gut lenken. In diesen Tagen erinnert so manche Maßnahme an diese Form der Politik. Wer bis Weihnachten und über Neujahr hinaus artig ist, der darf zu den Festtagen Lichterglanz und Familienglück spüren. Wissenschaftlich ist dieses feierbedingte Laisser-faire nicht zu begründen – nur emotional. Und Emotionen spielen leider bei Covid-19 eine disproportional große Rolle. Deshalb kocht auch jetzt eine Debatte über vermeintliche gesellschaftliche Privilegien für jene hoch, die nach Erkrankung immun sind oder es nach einer Impfung sein werden.

Sobald gewährleistet ist, dass die Impfstoffe zu einer hinreichend langen Immunität führen, spräche absolut gar nichts dagegen, Menschen mit Immunität von den Corona-Auflagen zu entbinden. Statt das in Ruhe anzugehen, wird es schon im Vorfeld emotional. Die einen dürfen feiern, während die Risikogruppen eingesperrt sind und nicht Geimpfte außen vor bleiben, so die Mär.

Das Gegenteil ist der Fall. Menschen, die immun sind, könnten sich endlich wieder um ihre älteren oder kranken Angehörigen kümmern. Sie könnten ihnen die lebensnotwendige Wärme und Zuwendung zuteilwerden lassen, die sie so lang und schmerzlich vermissen mussten. Sie könnten ihre zerbrechlichen Eltern und Großeltern aus der psychisch verheerenden Einsamkeit der Heime befreien. Immune Bürger könnten Plasma spenden, sie könnten soziale Aufgaben in ihrem Umfeld übernehmen, ohne die Sorge zu haben, geliebte Angehörige oder Freunde zu gefährden. Immune Menschen könnten also Entscheidendes für eine einige Gesellschaft tun.

Stattdessen wird ihnen aber mit Scheinargumenten Egoismus vorgeworfen. Es geht nun wahrlich nicht darum, sich an der Bar seines Vertrauens ein, zwei Gläschen mehr zu gönnen, während der ungeimpfte Nachbar zu Hause an der Tiefkühlpizza nagen muss. Es geht um eine gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen denen, die sich nicht mehr anstecken können, und denen, die unserer Hilfe bedürfen.

Corona hat, neben all dem medizinischen Leid, eine sehr unangenehme Kollektivwirkung. Seit den unseligen Zeiten in den 1980er-Jahren, als HIV-positive Menschen stigmatisiert wurden, ist es das erste Mal, dass von „Schuld“ in Bezug auf eine Infektion mit einem Virus die Rede ist. Es wird so getan, als könne man mit (moralischem) Wohlverhalten ein Virus stoppen. Es ist höchste Zeit, diese falschen Emotionen aus der Debatte zu nehmen – und rational zu handeln.

