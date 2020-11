Patientenschützer fordern Corona-Schnelltests für Sterbebegleitung

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Patientenschützer Eugen Brysch appelliert an Bund und Länder, eine uneingeschränkte Sterbebegleitung durch Corona-Schnelltests möglich zu machen. „Der jetzt beginnende Trauermonat November muss Mahnung sein, Sterbenden und Angehörigen wieder Nähe und Abschied zu ermöglichen“, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz am Samstag in Dortmund.

Seit Beginn der Pandemie seien mehr als eine halbe Million Menschen gestorben. „Die meisten starben nicht mit Covd-19. Doch alle starben unter den gleichen schwierigen Bedingungen.“ Es dürfe nicht erneut dazu kommen, dass Menschen in ihren letzten Stunde isoliert und allein gelassen werden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Unmenschliche Szenen im ersten Corona-Lockdown

Viele Angehörige litten immer noch daran, während des Lockdowns im Frühjahr ihre Lieben in den letzten Tagen und Wochen nicht begleitet zu haben, sagte Brysch. „In Pflegeheimen und Krankenhäusern haben sich teils unmenschliche Szenen abgespielt.“ Deshalb seien Bund und Länder gefordert, sofort ausreichend Schnelltests für die Sterbebegleitung bereitzustellen.

Aktuell steht laut Brysch den 12.000 Pflegeheimen und knapp 2.000 Krankenhäusern in Deutschland ein monatliches Kontingent von weniger als 20 Tests pro Heimbewohner und Klinikpatient zur Verfügung.