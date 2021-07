Pandemieprävention: Stiftung fördert Forschungen zur Viren-Übertragung von Tier auf Mensch

Anzeige

Hannover. Die Volkswagenstiftung will Forschungsprojekte fördern, die untersuchen, wie sich eine Viren-Übertragung von Tieren auf Menschen verhindern lässt. „Anstatt auf Pandemien nur im Nachgang zu reagieren, müssen wir dringend mehr Vorsorge treffen. Mit der neuen Initiative will die Stiftung einen Impuls geben, die vielfach noch unbekannten Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt intensiver zu erforschen, disziplinen- und länderübergreifend“, sagt Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagenstiftung, am Dienstag in Hannover. Prävention werde neue Pandemien zwar nicht verhindern, aber deren gesundheitliche Auswirkungen lindern.

Fördervolumen liegt bei 150 Millionen Euro pro Jahr

Den Angaben zufolge können international zusammengesetzte Teams bis zum 4. November 2021 eine Fördersumme von bis bis zu 1,5 Millionen Euro beantragen. Die Volkswagenstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Hannover.

Mit einem Fördervolumen von insgesamt etwa 150 Millionen Euro pro Jahr ist sie die größte private deutsche wissenschaftsfördernde Stiftung.