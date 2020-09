Anzeige

Am Dienstag stellte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Wien Maßnahmen und Vorstellungen für die nächste Phase der Corona-Epidemie in Österreich vor. Dabei äußerte er sich auch zu möglichen Corona-Impfungen. Anschober geht davon aus, dass bereits im Januar 2021 eine Impfung in Österreich möglich sei.

Impfdosen aus dem vergangene Woche von der EU abgeschlossenen Vertrag mit dem Hersteller AstraZeneca könnten laut Anschober bei rechtzeitiger behördlicher Zulassung bereits um den Jahreswechsel an die Staaten geliefert werden. Anschober rechnet im Januar 2021 in Österreich mit 600.000 Impfdosen für 300.000 Menschen.

Impfung in Österreich soll freiwillig sein

Insgesamt sollen fünf Impfstoffe von verschiedenen Herstellern in Österreich zum Einsatz kommen. Zu Beginn sind diese vor allem Mitarbeitern des Gesundheitsbereichs und der Pflege vorbehalten. Im Sommer könnten dann all diejenigen folgen, die sich ebenfalls impfen lassen wollen. Anschober glaubt, dass sich rund 50 Prozent der Österreicher gegen das Coronavirus impfen wollen. Die Impfung gegen das Coronavirus soll in Österreich freiwillig sein.

AstraZeneca soll alle EU-Staaten beliefern

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche den Abschluss eines Vertrags über das Recht zum Kauf von bis zu 400 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca bekanntgegeben. Der noch nicht abschließend getestete Impfstoff könnte im Fall einer Zulassung für alle 27 EU-Staaten erworben und dann nach Einwohnerzahl und Bedarf verteilt werden. Deutschland hat sich nach früheren Angaben aus Regierungskreisen 54 Millionen Dosen des Impfstoffs des Herstellers gesichert.