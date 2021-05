Organspende: Immer mehr Menschen halten ihre Entscheidung schriftlich fest

Anzeige

Anzeige

Köln. Immer mehr Deutsche halten laut einer Umfrage ihre Entscheidung zur Organspende schriftlich fest. 44 Prozent der Befragten dokumentieren ihre Position in einem Organspendeausweis beziehungsweise einer Patientenverfügung, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anlässlich der Veröffentlichung der Studie am Montag in Köln mitteilte. 2012 seien es lediglich 26 Prozent gewesen. Weitere 18 Prozent der aktuell Befragten hätten zwar eine Entscheidung zur Organspende getroffen, diese aber nirgendwo festgehalten.

Am „Tag der Organspende“ am kommenden Samstag will die Bundeszentrale weitere Menschen motivieren, mit Angehörigen, Freunden und Bekannten das Thema zu besprechen und ihre persönliche Entscheidung schriftlich festzuhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der bundesweite Aktionstag unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig“ als digitale Veranstaltung statt.

Register mit Entscheidung über Organspende soll bald online hinterlegen

Die Haltung zur Organspende kann den Angaben zufolge ab 2022 auch in einem Online-Register niedergelegt werden, hieß es weiter. Diese neue Möglichkeit sei der Umfrage zufolge erst 35 Prozent der Menschen bekannt, so die Bundeszentrale. Durch Informationen für die Hausärzte, in den Pass- und Meldeämtern sowie bei Erste-Hilfe Schulungen solle die Zahl der dokumentierten Entscheidungen weiter erhöht werden.

Für die Studie „Einstellung, Wissen und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende in Deutschland“ hatte die Bundeszentrale im April und Mai 2020 rund 4000 Menschen repräsentativ befragt. Von den Teilnehmern, die für sich eine Entscheidung getroffen hatten, stimmten 71 Prozent einer Organspende zu, 16 Prozent widersprachen, neun Prozent bestimmten eine andere Person für die Festlegung.