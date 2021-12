Omikron und Weihnachten: RKI-Chef Wieler appelliert an die Vernunft der Bürger

Anzeige

Auffrischungsimpfung, Zurückhaltung bei Feiern und Schutz der besonders Gefährdeten im Familienkreis durch häufiges Testen der Feiernden: Das war der Appell der drei Corona-Experten in der Bundespressekonferenz. Die Hauptwaffe gegen die drohende Omikronwelle, das sei die Boosterimpfung. Deshalb werde auch über die Feiertage „durchgeimpft“.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte, dass „die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirken. Nichstdestotrotz müssen wir mit einer fünften Welle rechnen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Omikron-Welle nicht mehr verhindern lässt.“ Lauterbach rechnet damit, dass diese Welle in etwa drei Wochen losging.

Weihnachten aufeinander Acht geben

Sein dringender Appell: „Wir müssen in den Weihnachtstagen besonders aufeinander Acht geben“, sagt er. Wichtig seien Tests. Er empfehle dringend mehrere Schnelltests an mehreren Tagen hintereinander. Und was das Impfen anbelangt: Mit einer Auffrischung sei man zu 70 bis 80 Prozent vor einer symptomatischen Infektion geschützt. Bei mehr als 90 Prozent liege der Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, wies darauf hin, dass während der Weihnachtstage und zwischen den Jahren die Corona-Lage nur unzureichend abgebildet werde. Das liege daran, dass die Menschen in Urlaub seien und dort weniger zum Arzt gingen, an geschlossenen Arztpraxen, weniger Tests am Arbeitsplatz, in Schulen sowie Kitas.

„In den vergangenen Wochen waren die Fallzahlen rückläufig, aber leider ist das noch kein Zeichen für eine Entspannung“, so Wieler. Deshalb appellierte er an die Bürger, Weihnachten im kleinen Kreis zu verbringen. „Das Weihnachtsfest soll nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht.“ Es sei deshalb vorrangig, dass sich die Menschen schnell boostern ließen. Die Auffrischungsimpfung biete einen 90-prozentigen Schutz gegen schwere Omikron-Verläufe. „Das ist sehr viel“, so Wieler. „Warten Sie deshalb nicht auf Ihren Wunschimpfstoff“. Alle Impfstoffe seien gleichermaßen gut.

Dynamik aus dem Impfgeschehen nehmen

Wichtig sei jetzt, bis zum Aufschlag der fünften Welle die Zeit zu nutzen, um die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen herauszunehmen. sagte Wieler. „Der Trend ist glasklar: Bei einer Verdopplungszeit von etwa drei Tagen könnte die neue Variante in den nächsten ein, zwei, spätestens drei Wochen bereits die Mehrzahl aller Infektionsfälle in unserem Land ausmachen.“

Wieler warnte vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und einer Beeinträchtigung kritischer Versorgungsstrukturen, sollte die Omikron-Welle nicht mit strikten Maßnahmen gebremst werden können.

Deshalb, so sein Appell: „Verbringen Sie Weihnachten nur im kleinen Kreis. Am sichersten ist das unter Geboosterten. Sind Gefährdete dabei, lassen Sie sich bitte vorher testen.“

Kassenärztechef Andreas Gassen lobte das Tempo der Booster-Impfungen. Da hätten die Ärzte „großes geleistet“. Mehr als sechs Millionen Menschen pro Woche würden derzeit geimpft. Damit sei das Ziel der 30 Millionen ausstehender Booster-Impfungen „zu schaffen“.