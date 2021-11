Omikron: Geht die Infektion mit anderen Symptomen einher?

Anzeige

Anzeige

Die in Südafrika entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus bereitet Experten weiter Sorge. Spätestens seit dem Wochenende ist sie in Deutschland angekommen – erste Fälle wurden in Bayern und Hessen bestätigt. Wie ansteckend die Variante ist, wie gut die Impfstoffe wirken und wie schwer die Folgen einer Infektion sind, lässt sich im Moment noch nicht sicher sagen. Untersuchungen laufen bereits. In Südafrika, dem Ort des ersten größeren Ausbruchs, zeigen sich laut der örtlichen Medizinervereinigung Sama aber bisher einige ungewöhnliche Symptome. Demnach berichten viele Infizierte, von denen die meisten junge Männer unter 40 sind, von teils extremer Müdigkeit, Körper-, Kopf- und Gliederschmerzen.

Nur wenige haben Fieber

Dazu kommen nach Angaben von Angélique Coetzee, der Vorsitzenden des südafrikanischen Ärzteverbands, bei einigen Infizierten ein Kratzen im Hals und trockener Husten. Nur wenige hätten eine leicht erhöhte Temperatur aufgewiesen.

Anzeige

Auffällig sei, dass niemand über einen verschwundenen Geruchs- oder Geschmackssinn geklagt habe, wie bei anderen Varianten oftmals üblich. Zudem seien die Symptome bei allen Personen mild gewesen, auch bei den Ungeimpften. Alle hätten sich ohne einen Krankenhausaufenthalt wieder erholt. Dies könne aber auch daran liegen, dass das Durchschnittsalter der Infizierten recht niedrig war, teilte Coetzee ebenso mit.

Anzeige

Andere Berichte bei Delta-Infektion

Bei der Delta-Variante, die im Moment in Deutschland dominiert, berichten Infizierte vor allem von Kopfschmerzen, einer laufenden Nase und einer rauen Kehle. Auch Fieber und der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns gehören zur Symptomatik. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht indes bisher keine Hinweise darauf, dass Omikron andere Symptome verursacht als andere Virusvarianten. „Aktuell gibt es keine Informationen, die darauf hindeuten, dass die mit Omikron verbundenen Symptome anders sind als bei anderen Varianten“ heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Statement auf der Internetseite der Organisation.