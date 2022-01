Überblick in Grafiken: So breitet sich Omikron in Deutschland und der Welt aus

Anzeige

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zwei Methoden, um sich ein Bild über die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zu verschaffen. Zum einen wird das Erbgut einiger Virusproben analysiert. Nach dieser sogenannten Genomsequenzierung steht eindeutig fest, welche Variante vorliegt. Zum anderen gibt es spezifische PCR-Tests, mit denen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Variante bestimmt werden kann.

RKI schätzt den Omikron-Anteil auf 73 Prozent

Nach der ersten Methode konnten in Deutschland bisher 9848 Neuinfektionen Omikron zugeordnet werden. Nach der zweiten Methode gibt es bisher 91.311 Verdachtsfälle. In der Woche bis 9. Januar 2022 schätzt das RKI auf dieser Grundlage den Omikron-Anteil bundesweit auf rund 73 Prozent (Stand: 13.1.2022). Das entspricht einer Inzidenz von 232 im Durchschnitt dieser Woche. Die Differenz zur tatsächlichen Inzidenz geht fast ausschließlich auf Infektionen mit Delta zurück.

Das RKI veröffentlicht darüber hinaus noch einen Omikron-Anteil, der nur auf den gesicherten Daten der Genomsequenzierung beruht. In dieser Betrachtung hatte Omikron in der Woche bis 2. Januar 2022 einen Anteil von 40 Prozent. Angesichts des hohen Tempos der Verbreitung macht eine Woche Rückstand bei den Daten jedoch einen beträchtlichen Unterschied.

Omikron verdrängt Delta

Die Entwicklung ist aber in beiden Vorgehensweisen klar ersichtlich: Nachdem zu Beginn des Jahres 2021 noch das ursprüngliche Virus, der sogenannte Wildtyp, vorgeherrscht hat, ist zunächst Alpha und zur Jahresmitte schließlich Delta dominant geworden. Das gleiche spielt sich nun mit Omikron ab, nur in viel höherem Tempo.

Aus regionaler Sicht hat Omikron das Infektionsgeschehen in Deutschland einmal komplett gedreht. Waren bis vor wenigen Wochen noch die Länder im Osten und Süden am stärksten betroffen, so sind es mittlerweile vor allem die nordwestlichen Regionen. Im Land Bremen waren zuletzt mehr als 96 Prozent der Neuinfektionen auf Omikron zurückzuführen. Die Stadt Bremen verzeichnet derzeit die höchste Inzidenz aller Kreise und kreisfreien Städte - trotz der hohen Impfquote.

Im weltweiten Maßstab ist das Wissen über die Verbreitung von Omikron ungleich verteilt. Die Gendatenbank GISAID sammelt die Ergebnisse der Genomsequenzierungen aus allen Ländern. Allerdings ist der Umfang der Laboruntersuchungen von Land zu Land sehr unterschiedlich ausgeprägt und nicht immer wird das Ergebnis gemeldet. Doch auch wenn die Datengrundlage dünn ist, lässt sich ein Bild der Omikron-Verbreitung erkennen. Nachdem das Virus anfangs vor allem in Südafrika nachgewiesen werden konnte, wurde es inzwischen auch in weiteren Länder Afrikas entdeckt. Botswana zum Beispiel hat in den vergangenen vier Wochen immerhin etwa 300 Proben analysiert und die Ergebnisse gemeldet. Fast alle waren auf Omikron zurückzuführen.

Irland ist in Europa am stärksten betroffen

Die meisten Proben weltweit wurden in den vergangenen vier Wochen bislang mit mehr als 100.000 in Großbritannien untersucht. Der Omikron-Anteil beträgt fast 90 Prozent. Weit weniger Fälle wurden in Irland analysiert, doch mit fast 100 Prozent ist der Omikron-Anteil dort noch höher.

Das RKI stuft in seinem aktuellen Wochenbericht das Risiko, dass sich Ungeimpfte mit Omikron infizieren, als „sehr hoch“ ein. Auch Genesene und doppelt Geimpfte haben demnach ein hohes Infektionsrisiko. Denn Omikron kann die durch die Impfung beziehungsweise Erkrankung aufgebauten Immunantworten teilweise umgehen, wie mehrere internationale Studien gezeigt haben.

Das heißt, auch Genesene und doppelt Geimpfte können sich mit der Virusvariante infizieren – wenngleich sie wohl bei einer Ansteckung weniger schwer erkranken dürften als Ungeimpfte. Bisherige Studien aus Großbritannien und Südafrika deuten darauf hin, dass Omikron-Verläufe milder verlaufen.