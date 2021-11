„Ungewöhnliche aber milde Symptome“: Südafrikanische Ärztin berichtet über leichte Verläufe bei Omikron-Variante

Anzeige

Anzeige

Die südafrikanische Ärztin Angelique Coetzee hat von „ungewöhnlichen aber milden Symptomen“ bei Patienten mit der Omikron-Variante des Coronavirus berichtet. Das sagte sie der britischen Tagesszeitung „The Telegraph“.

Dem Bericht zufolge hat Coetzee die Behörden als erstes auf Patienten mit der neuen Variante aufmerksam gemacht. Anfang November habe sie in ihrer Praxis Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen behandelt. Dadurch sei sie auf die Möglichkeit einer neuen Variante gekommen.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Ihre Symptome waren so anders und so mild als die, die ich zuvor behandelt hatte“, sagte die Allgemeinmedizinerin. Demnach hätten Patienten starke Müdigkeit verspürt. Ein sechsjähriges Kind habe einen sehr hohen Pulsschlag gehabt. Keiner litt unter einem Geschmacks- oder Geruchsverlust, berichtete Coetzee. Am 18. November habe sie die Behörden informiert, nachdem vier Familialen positiv auf Covid-19 getestet wurden und völlig erschöpft gewesen waren.

Die zuerst in Südafrika und Botsuana nachgewiesene Variante B.1.1.529 wurde am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte.

Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, steht allerdings noch nicht fest.

Omikron-Variante auch in Europa entdeckt

Anzeige

In München wurden nach Angaben des zuständigen Max-von-Pettenkofer-Instituts zwei Fälle der neuen Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstag. Nach Angaben des Institutsleiters und Virologen Oliver Keppler steht eine Genomsequenzierung noch aus. Aber es sei „zweifelsfrei bewiesen, dass es sich um diese Variante handelt“.

Video Verdacht auf neue Virusvariante „Omikron“ in Deutschland 0:53 min Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Angaben des hessischen Sozialministers Klose „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ in Deutschland angekommen. © dpa

Anzeige

Auch in Großbritannien wurden zwei Corona-Fälle mit der als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante entdeckt. In den englischen Städten Nottingham und Brentwood sei jeweils ein Fall festgestellt worden, teilte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Samstag mit. Beide Fälle sollen miteinander in Verbindung stehen und auf Reisen in den Süden Afrikas zurückzuführen sein.

Ein Labor in Italien wies bei einer Genomsequenzierung die Omikron-Variante des Coronavirus ebenfalls nach. Die Probe werde für eine weitere Bestätigung untersucht, um die Abstammung definitiv B.1.1.529 zuzuweisen, teilte das Oberste Gesundheitsinstitut (ISS) am Samstagabend in Rom mit.