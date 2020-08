Ökotest: Schimmelpilzgift im Mehl - Über die Hälfte der getesteten Mehle betroffen

Anzeige

Mehl zählt zu den Grundnahrungsmitteln und ist in den meisten Fällen unbedenklich. Allerdings können sich in einigen Produkten Spuren von gesundheitsschädlichen Stoffen wie Schimmelpilzgiften, Mineralölen und Pestiziden befinden. Das hat eine Untersuchung von Öko-Test ergeben.

Viele Mehle können bedenkenlos verzehrt werden

Zum Labortest hat Öko-Test 50 Mehlsorten, darunter 28 Weizenmehle und 22 Dinkelmehle unterschiedlicher Ausmahlung, auf Schadstoffe untersucht. Getestet wurden Weizenmehle der Typen 405, 550, 1050 und Vollkorn- sowie Dinkelmehle der Typen 630 und 1050.

Bei der Untersuchung schnitten zwei Drittel der getesteten Mehle „gut“ oder besser ab - jedes zweite getestete Mehl ist laut Öko-Test sogar „sehr gut“. Die niedrig ausgemahlenen Mehle schnitten im Test besser ab als die 1050er-Mehle. Am wenigsten wurden die Vollkornmehle empfohlen.

Drei Produkte fielen mit „mangelhaft“ durch

In mehr als der Hälfte der getesteten Mehle fand das Labor jedoch Schimmelpilzgifte, besonders häufig in den Vollkornmehlen. Dabei handelte es sich um HT-2- und T2-Toxine sowie Deoxynivalenol (DON). Diese können in zu hohen Dosen Erbrechen und Durchfall verursachen.

In den Laboruntersuchungen waren außerdem bei drei Produkten bedenkliche Pestizide nachgewiesen worden: die bienengiftigen Verbindungen Cypermethrin, Deltamethrin und Pirimiphosmethyl. Zudem waren vergleichsweise oft Spuren des Wachstumsregulators Chlormequat vorhanden. Deswegen fielen das „Bio Mehl Weizen Vollkorn, Naturland“ von Rewe, das „K-Bio Dinkelmehl Type 630“ von Kaufland und das „Bio Sonne Bio-Mehl Dinkel Type 1050“ von Norma mit dem Ergebnis „mangelhaft“ durch.