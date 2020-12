Novavax: Letzte Testphase für Corona-Impfstoff in den USA begonnen

Anzeige

Nach der Zulassung zweier Corona-Impfstoffe ist in den USA am Montag die dritte und letzte Testphase für ein weiteres Mittel angelaufen. Für die Erprobung der Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffkandidaten von Novavax werden rund 30.000 Freiwillige benötigt. Das Mittel ist schon das fünfte, das in die entscheidende Testphase in den USA gelangt ist. Kürzlich hatten in den USA zwei Impfstoffe – eines von der deutschen Firma Biontech und dem Konzern Pfizer sowie das andere von Moderna – eine Notfallzulassung erhalten. In jeweiligen Staaten werden die Mittel bereits verabreicht, doch sind die Dosen knapp bemessen.

US-Immunologe Fauci hofft auf weiteren Impfstoff

Daher zeigte sich der renommierte Immunologe Anthony Fauci dankbar, dass ein weiterer Impfstoffkandidat ins Spiel kommen könnte. „Wenn man genügend Impfstoff haben will, um all die Menschen in den USA zu impfen, die man gern impfen würde – bis zu 85 Prozent der Bevölkerung oder mehr – dann wird man mehr als zwei Unternehmen brauchen“, sagte er der Nachrichtenagentur AP.

Die von der US-Regierung finanzierte Novavax-Studie steht allen Erwachsenen offen, doch liegt der Fokus auf älteren Menschen aus Risikogruppen sowie Freiwilligen aus den schwarzen und hispanischen Gemeinden, in denen das Virus besonders hart zugeschlagen hat. Zwei Drittel der Probanden bekommen das Vakzin verabreicht, der Rest erhält Placebo-Gaben. In den USA haben noch Johnson&Johnson und AstraZeneca jeweils Impfstoffkandidaten in der letzten Testphase.