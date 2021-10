Großbritannien: Testende des Novavax-Impfstoffes erhalten andere Impfdosen

Anzeige

London. Nach Kritik an Reisebeschränkungen für Tausende freiwillige Teilnehmende an Corona-Impfstofftests bietet die britische Regierung den Probandinnen und Probanden nun zwei weitere Impfungen an. Es geht um mehr als 15.000 Menschen, die sich in Großbritannien an Versuchen mit dem Wirkstoff des US-Konzerns Novavax beteiligt haben. Das Vakzin ist bisher noch nicht zugelassen, deshalb können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Impfstatus nicht nachweisen und genießen keine Freiheiten etwa bei Reisen.

Die britische Impfkommission empfiehlt nun rechtzeitig vor den Herbstferien, ihnen im Abstand von mindestens acht Wochen zwei Dosen des Mittels von Biontech/Pfizer zu spritzen, wie das Gesundheitsministerium in London am Freitag mitteilte. Auch Teilnehmende anderer Corona-Impfstofftests sollen zwei weitere Injektionen angeboten bekommen. Bisher gibt es keine Erfahrungen über Nachwirkungen von vier Dosen verschiedener Impfstoffe. Expertinnen und Experten würden aber keine nachhaltigen Probleme erwarten, hieß es.

Novavax-Studie zeigte 90-prozentige Wirksamkeit

Großbritannien hatte an die anderen Mitglieder der Staatengruppe der G20 appelliert, Freiwillige in klinischen Studien als geimpft einzustufen. Die meisten taten das jedoch nicht. Der Gesundheitsexperte und Regierungsberater Jonathan Van-Tam, erklärte, wenn mehr Länder die Impfungen der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Großbritannien anerkannt hätten, wären die neuerlichen Impfungen nicht notwendig.

Im Juni gab Novavax bekannt, dass sich sein Impfstoff in einer Studie mit fast 30.000 Menschen in den USA und Mexiko als zu 90 Prozent wirksam gegen symptomatisches Covid-19 erwiesen habe. Das US-Unternehmen hat bei der Weltgesundheitsorganisation die Zulassung seines Impfstoffs für den Notfalleinsatz beantragt, damit er Teil des globalen Impfprogramms Covax werden kann. In Europa und den USA wurden noch keine entsprechenden Anträge gestellt. Der Novavax-Impfstoff ist einfacher zu lagern und zu transportieren als einige der Konkurrenzprodukte.