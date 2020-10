Pferd in Niedersachsen an West-Nil-Fieber erkrankt

Anzeige

Anzeige

Hannover. In Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt wurde Anfang der Woche der Ausbruch des West-Nil-Fiebers bei einem Pferd amtlich festgestellt. Das betroffene Pferd sei von den anderen Tieren des Bestandes separiert, die weiteren getesteten Tiere waren unauffällig, teilte der Landkreis Helmstedt am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Bisher lagen die Schwerpunkte der West-Nil-Fälle vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit dem jetzt amtlich bestätigten Fall ist das Virus erstmals in Niedersachsen bei einem Pferd nachgewiesen worden.

Am West-Nil-Fieber können vor allem Vögel und Pferde erkranken. Es wird durch das West-Nil-Virus (WNV) ausgelöst. Die Übertragung des Virus erfolgt ausschließlich durch blutsaugende Mücken. Befallene Tiere, überwiegend Vögel, können ein “Reservoir” für den Erreger bilden. Menschen können ebenfalls mit dem Virus infiziert werden, jedoch kann das Virus von ihnen nicht weiter übertragen werden, ebenso wenig von Pferden. Menschen und Pferde gelten deshalb als sogenannte Fehlwirte.

Die Krankheit kann bei Pferden neurologische Symptome wie Muskelzittern und Lähmungen hervorrufen, laut Landkreis könne die Infektion “in sehr seltenen Fällen tödlich verlaufen”. Dieses Schicksal ereilte in Sachsen-Anhalt zwei infizierte Vögel: Anfang September sind im Zoo Halle zwei mit dem West-Nil-Virus infizierte Flamingos gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Tiere sollten geimpft und vor Mücken geschützt werden

Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKoVet) am Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt, Pferde, die in Risikogebieten – Bayern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – leben oder in diese Regionen reisen, gegen das West-Nil-Virus zu impfen. Die Impfung solle bereits im Frühjahr, vor Beginn der Mückensaison erfolgen.

Anzeige

Da das Virus über Mücken übertragen wird, sollte außerdem auf den Schutz vor Mücken geachtet werden. Durch das Abdecken offener Wasserbehälter wie beispielsweise Regentonnen könne die Vermehrung der Mücken reduziert werden. Auf Weiden und Paddocks sollte das Wasser täglich gewechselt werden, um gegebenenfalls eine Vermehrung infizierter Stechmücken zu verhindern. Die Anwendung von Mitteln, die Insekten vom Pferd fernhalten, sei außerdem empfehlenswert.

Auch Menschen in Deutschland infiziert

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich Anfang September mehrere Menschen in Berlin und Sachsen mit dem Virus infiziert. Bei sieben Betroffenen in Leipzig sei der Nachweis geführt worden, nachdem sie Symptome einer Erkrankung gezeigt hätten. Bei je einer Person aus Berlin und Meißen sei die Infektion beim Test von Blut- oder Plasmaspenden entdeckt worden. Sowohl in Leipzig wie in Berlin gibt es den Angaben zufolge weitere Verdachtsfälle.

Wie es weiter hieß, habe unter den Betroffenen ein 76-jähriger Mann eine Enzephalitis entwickelt, zwei weitere Patienten – eine 32-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann – eine Meningitis. Beides sind entzündliche Erkrankungen des Gehirns.

Keiner der Betroffenen habe von einer Reise berichtet, sodass von in Deutschland erworbenen Infektionen ausgegangen werde. Zudem werde erwartet, dass es vor allem in Leipzig, aber auch in den anderen betroffenen Regionen im August wahrscheinlich zu weiteren Infektionen gekommen ist, wo es jedoch zu keinen oder keinen schwerwiegenden Symptomen gekommen sei. Einen Impfstoff für Menschen gibt es bisher nicht.