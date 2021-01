Niederländischer Virologe: Es fließt mehr Geld in Deichsicherheit als in Pandemieprävention

Anzeige

Hannover. „Ende Januar konnte kein Virologe und kein Epidemiologe der Welt vorhersagen, was los sein würde“, sagt Virologe Albert Osterhaus von der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) in einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Damals hätten Wissenschaftler die Situation für kontrollierbar gehalten, bis der chinesische Gesundheitsminister klar stellte, dass sich das Virus verbreitet, bevor oder ohne dass die Infizierten Symptome zeigen.

Um für solche Situationen vorbereitet zu sein, müsse man sich weltweit auf Pandemie-Szenarien vorbereiten. Dazu gehört laut Osterhaus insbesondere, an breiter wirkenden Impfstoffen gegen ganze Gruppen von Viren wie Influenza oder Corona zu forschen, auch an breiter wirkenden antiviralen Medikamenten. Aber auch andere Vorkehrungen wie die Zahl der Atemschutzmasken aufzustocken, müsse berücksichtigt werden.

Bisher kaum vergleichbare Pandemien

In seiner Laufbahn als Virologe hat es der 72-Jährige noch nie mit einer Pandemie solchen Ausmaßes zu tun gehabt. In der näheren Vergangenheit habe es Aids mit bisher 33 Millionen Toten gegeben. „Und noch immer sterben viele Hunderttausende“, so Osterhaus.

Zudem sei da noch die Mexikanische Grippe, die im Jahr 2009 begonnen hatte und an der etwa eine halbe Million Menschen gestorben sind. Auch wenn das eine ganz andere Größenordnung als Covid-19 sei. Allerdings hätten Menschen ein eher kurzes Gedächtnis, moniert der Virologe: „Nach der Mexikanischen Grippe etwa wurde der Regierung in den Niederlanden Verschwendung vorgeworfen, weil sie Impfstoff für ein Drittel der Bevölkerung angeschafft hatte.“ Tatsächlich wurden damit auch viele Menschenleben gerettet. Doch die Kritiker sagten, dass die Regierung der Pharmaindustrie auf den Leim gegangen sei und die Mexikanische Grippe bloß eine Falschmeldung war.

Die Mexikanische Grippe wurde als eine ernste Grippewelle abgetan, aber mehr auch nicht. Es habe danach keine Bereitschaft gegeben, in Vorkehrungen gegen eine Pandemie zu investieren. „Wir Virologen haben schon lange davor gewarnt, dass es eine weltweite Pandemie geben könnte. Das Problem war nur, dass das niemand hören wollte“, berichtet Osterhaus.

Menschen sehen in Wasser größere Gefahr als in Viren

Der niederländische Virologe erzählt bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ aus seinem Heimatland: „Wir investieren dort jedes Jahr ein bis zwei Milliarden Euro in die Deichsicherheit, während es im gesamten vergangenen Jahrhundert ein paar Tausend Tote durch Überschwemmungen gegeben hat.“ Da müsse man davon ausgehen, dass ein ähnlicher Betrag in die Pandemieprävention investiert werden müsse - mit Hinsicht auf die hohe Anzahl an Pandemie-Toten seit der Spanischen Grippe. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber in der Wahrnehmung der Menschen sei das Wasser einfach eine viel größere Bedrohung.

Dabei müsse man sich dringend auf weitere Pandemien vorbereiten, sagt Osterhaus: „Es wird Ausbrüche mit stets höherer Frequenz geben – bei Tieren wie bei Menschen.“ Ursächlich dafür sei auch, der Umgang der Menschen mit der Erde. Flugreisen rund um die Welt, Konsumgüter, die über den halben Planeten verschifft werden und viele andere Dinge, die die Welt irreparabel änderten, lassen die Zahl der Ausbrüche nach Aussage des Virologen weiter zunehmen.

Das Soezialgebiet von Virologe Albert Osterhaus: Viren und Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden.

Über Virologe Albert Osterhaus

Prof. Albert Osterhaus ist ein niederländischer Virologe. Sein Spezialgebiet sind Viren und Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden – wie das Coronavirus Sars-CoV-2. Der 72-Jährige war Leiter des Instituts für Virologie der Universität Rotterdam, Direktor des globalen WHO-Referenzlabors für Masern und des Referenzlabors für Influenza der Niederlande. Seit 2014 ist Osterhaus Gründungsdirektor des Forschungszentrums für neu auftretende Infektionen und Zoonosen der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Seit 2016 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

An der Tierärztlichen Hochschule Hannover forscht er mit seinen Kollegen an Impfstoffen und Antikörpern. Einer der Ansätze soll zum Beispiel das Problem der begrenzten Produktionskapazitäten lösen. Mit herkömmlichen Mitteln gebe es erst in zwei oder drei Jahren genügend Impfstoff für die gesamte Weltbevölkerung.

Der in Deutschland eingesetzte Impfstoff kann in großen Teilen Afrikas nicht eingesetzt werden, da allein die nötige Kühlkette nicht eingehalten werden kann. Ziel sei die Entwicklung preiswerter Impfstoffe für eine große Zahl von Menschen.