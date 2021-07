Explosionartiger Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden

Anzeige

Den Haag. In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen explosionsartig gestiegen. Am Donnerstag wurden rund 5.500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) der Niederlande am Donnerstag mitteilte.

Niederlande: Regierung erwägt neue Corona-Maßnahmen

Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gewesen. Auf 100.000 Einwohner kommen nun etwa 67 Neuinfektionen in sieben Tagen. Die Regierung erwägt wegen des schnellen Anstiegs neue Corona-Maßnahmen, um das Virus einzudämmen.

Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss derzeit eine Maske getragen werden. Vielerorts wird aber die Grundregel vom Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten, heißt es.

Viele Corona-Ansteckungen in Diskotheken

Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen wird mit der Verbreitung der Delta-Variante begründet. Noch führe das aber nicht zu mehr Patienten in den Krankenhäusern, so die Behörden. Von den Neuinfektionen sind den Angaben zufolge vor allem Jugendliche betroffen. Viele haben sich demnach in Diskotheken und Nachtclubs angesteckt.