New York: Zahl der Corona-Toten in Pflegeheimen wohl zu niedrig angegeben

Albany. Der US-Staat New York hat nach Angaben von Generalstaatsanwältin Letitia James die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Pflegeheimen möglicherweise deutlich zu niedrig angegeben. Bei einer Stichprobe von 62 unter den rund 600 Pflegeheimen in New York wurden 1914 Todesfälle von Bewohnern mit dem Coronavirus gezählt. New Yorks Gesundheitsministerium verzeichnete für die gleichen Einrichtungen aber nur 1229.

Zahl der Toten wäre folglich 56 Prozent zu niedrig

Sollte sich das Muster im ganzen Bundesstaat wiederfinden, gebe er die Zahl der Toten um knapp 56 Prozent zu niedrig an, steht in dem Bericht von James vom Donnerstag.

Die Diskrepanz ist unter anderem damit zu erklären, dass die Gesundheitsbehörde von New York bei den Pflegeheimen jene Zahl von Bewohnern aus ihrer Erhebung ausschließt, die nach der Verlegung in ein Krankenhaus gestorben sind. Mit Stand Dienstag meldete der Staat New York 8711 Todesfälle in Pflegeheimen.