Neuseeland: Erster Corona-Todesfall seit mehr als sechs Monaten

Wellington. Neuseeland hat seinen ersten Todesfall mit dem Coronavirus seit mehr als sechs Monaten gemeldet. Eine Frau in ihren Neunzigern sei gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden des Landes am Samstag mit. Sie habe Vorerkrankungen gehabt. Die Behörden berichteten zudem von 20 neuen Corona-Fällen im Land, die sich alle in der Stadt Auckland ereignet hätten.

Bislang 27 Corona-Todesfälle

Neuseeland ist im Lockdown. Das Land versucht, einen Ausbruch der Delta-Variante zu bewältigen, der im August begonnen hatte. Neuseeland hat seit Beginn der Coronavirus-Pandemie insgesamt 27 Coronavirus-Todesfälle gemeldet.