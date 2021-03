Neuer Name: Corona-Impfstoff von Astrazeneca heißt jetzt Vaxzevria

Anzeige

Astrazeneca hat seit Wochen ein Imageproblem: Erst sollte der Corona-Impfstoff nur für Menschen bis 65 Jahre geeignet sein und kurz nach allgemeinen Freigabe folgte der Impf-Stopp in vielen Ländern – weil vermehrt Meldungen über Thrombosen und Blutgerinnsel nach der Impfung auftauchten. Soll nun ein neuer Name helfen, den Impfstoff wieder salonfähig zu machen?

Europäische Arzneimittelbehörde listet Astrazeneca unter neuem Namen

Jedenfalls hat das Vakzin nun offiziell einen neuen Namen, der als Handelsname dienen soll. Auf der Website der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) ist nun von „Vaxzevria, zuvor Covid-19-Vaccine Astrazeneca“ die Rede. So lautete nämlich bis vor kurzem der Name des Impfstoffes, Astrazeneca wurde nur als Abkürzung genutzt. Unter den Informationen zu dem Impfstoff heißt es nun auch: „Der Name des Impfstoffes wurde am 25. März 2021 in Vaxzevria geändert“.

Eine offizielle Erklärung von Astrazeneca gibt es derzeit noch nicht. Auf der Website des Pharmakonzerns ist im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung noch immer die ursprüngliche Bezeichnung AZD1222 zu lesen. Vaxzevria findet sich als Begriff nicht auf der Website.