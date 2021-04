Neuer Höchstwert: Mehr als 650.000 Corona-Impfungen an einem Tag

Anzeige

Anzeige

Nach einem holprigem Start befindet sich die Corona-Impfkampagne in Deutschland auf einem guten Weg. Am Mittwoch erreichte die Anzahl an Impfungen einen neuen Höchstwert: 656.357 Dosen wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) verabreicht. Damit haben nun rund 11,5 Millionen Bürger mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. 4,7 Millionen Menschen – und damit 5,7 Prozent der Bevölkerung – sind inzwischen vollständig geimpft.

Am Tag zuvor war die Zahl noch deutlich geringer: Am Dienstag hatten rund 270.000 Menschen eine Impfung bekommen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Corona-Impfungen in Deutschland nehmen Fahrt auf

Nach drei Monaten mit Frust und Dauerstreit über schleppende Corona-Impfungen ruhen einige Hoffnungen auf den kommenden Wochen: Immer wieder bat die Bundesregierung die Bürger um Geduld und versicherte, im zweiten Quartal werde sich die Lage in Deutschland verbessern.

Angekündigt sind deutlich größere Impstoff-Lieferungen. Allein im April werden mehr als 15 Millionen Dosen erwartet. Und damit mehr, als im gesamten ersten Quartal gespritzt wurden. Im zweiten Quartal sollen insgesamt 70 Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Dabei kommt neben den Präparaten von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca ab Mitte April noch ein vierter zugelassener Impfstoff dazu: das Mittel von Johnson & Johnson, bei dem nur eine einzige Spritze reicht.

Der Bund als Impfstoffbeschaffer weist aber generell darauf hin, dass Liefertermine immer auch wackeln könnten – siehe erstes Quartal.