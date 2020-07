Neuer Höchststand: Mehr als 77.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Anzeige

Laut Daten der Johns-Hopkins-Universtät (JHU) wurden am 16. Juli rund 77.300 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages in den USA gemeldet. Das übertrifft den bisherigen Höchststand von rund 67.400 Neuinfektionen von Dienstag, die am Mittwoch gemeldet worden waren. Die USA sind weltweit das Land, in dem die meisten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 registriert worden sind.

Um tagesaktuelle Fallzahlen zu melden, stützt sich die JHU nach eigenen Angaben neben offiziellen Stellen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO, dem European Centre for Disease Control und nationalen Meldebehörden auch auf lokale Medienberichte und Informationen via Twitter.

Kritik am Krisenmanagement von Trump

In den USA, wo rund 330 Millionen Menschen leben, haben sich demnach bisher rund 3,5 Millionen mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.00 Menschen sind an einer Infektion mit dem Virus gestorben. Als genesen geschätzt werden rund eine Million Menschen. Vor allem die südlichen Bundesstaaten sind derzeit von der Pandemie betroffen.

Der US-Präsident wird inzwischen auch in seiner Republikanischen Partei kritisiert. Der Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Larry Hogan, warf Trump in einem Gastbeitrag in der “Washington Post” (Donnerstag) vor, nicht schnell genug auf die Bedrohung reagiert zu haben. “So viele landesweite Maßnahmen hätten in diesen frühen Tagen ergriffen werden können, wurden es aber nicht”, schrieb Logan.