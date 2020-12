Neue Studie: Aufspüren von Corona-Infektionen bald per Riechtest?

Anzeige

Eine neue Studie der University of Colorado macht all jenen Hoffnung, denen ein Corona-Test mit der Entnahme aus Rachen oder Nase unangenehm ist. Und auch für die Gesundheitspolitik könnte die Entdeckung der Forscher aus Boulder, die als Preprint vorliegt, interessant werden. Denn die Verlässlichkeit der neuen Tests soll etwa so hoch sein wie die der aktuellen Antigen-Schnelltests. Zudem seien die Tests extrem günstig, sagen die Wissenschaftler.

Sie rechneten in ihrer Studie, die noch nicht wissenschaftlich begutachtet wurde, hoch, inwieweit eine regelmäßige Kontrolle des Riechvermögens respektive der Grad des Verlustes an Geruchsinn eine Verbreitung von Covid-19 beeinflussen könnte. Grundlage für die Simulation sind Studien, die besagen, dass der teilweise bis komplette Verlust des Geruchsinns bei Corona-Patienten anderen Krankheitssymptomen vorausgeht. Diese sogenannten olfaktorischen Dysfunktionen (Fehlfunktionen des Geruchsinns) treten demnach bei Menschen auf, die sich ansonsten noch gänzlich gesund fühlen.

Viele Menschen hätten einen Teilverlust ihres Geruchsinns während einer Sars-CoV-2-Infektion gar nicht bemerkt. Studienleiter Dan Larremore schreibt in einem Twitterbeitrag, dass nur 40 bis 50 Prozent der Probanden eine Verschlechterung ihres Geruchsinns wahrgenommen hätten. Mit einem standardisierten Test, so Larremore, ließe sich der Prozentsatz auf 80 Prozent der Testpersonen erhöhen. Somit ließen sich in der Folge dann auch wesentlich mehr Infizierte aufspüren, was zu einer effektiveren Bekämpfung der Pandemie führen könne, so die Forcher aus Boulder.

Für ihre Studie stellte das Forschertrio Daniel B. Larremore, Derek Toomre und Roy Parker die Hypothese auf, dass 50 bis 90 Prozent der Infizierten Geruchsstörungen haben. Das ist eine Spanne, die das Ergebnis etlicher Studien abbildet, die zwischen 75 und 82 Prozent schwanken. Sie setzten des Weiteren voraus, dass die Geruchsstörungen einen Tag nach der Nachweisbarkeit einer Sars-CoV-S-Infektion per PCR-Test begönnen.

Ein Riechtest pro Tag könnte Corona-Ausbrüche verhindern

Das mathematische Ergebnis der Simulation ist verblüffend. Hatten mindestens 50 Prozent der Infizierten Geruchsstörungen, konnte ein täglicher Riechtest oder ein Screening jeden dritten Tag Corona-Ausbrüche verhindern. Setzte man eine Rate von 75 Prozent Störungen an, so sei ein Riechtest alle drei Tage zum Aufspüren von Infektionen erfolgreicher als ein wöchentlicher PCR-Test, der zudem noch einen Tag Bearbeitungsdauer benötige.

Nachdem die Daten noch erweitert wurden, etwa um höhere Faktoren des Geruchverlustes, kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass tägliche Screenings oder Tests alle drei Tage ausreichen würden, sofern die olfaktorischen Dysfunktionen bis zu zwei Tage nach der Nachweisbarkeit einer Sars-CoV-2-Infektion auftreten.

Effektiv und günstig

Bei der Verlässlichkeit der Geruchstests kommt die Studie aus Boulder zu dem Ergebnis, dass ein Screening zu rund 80 Prozent effektiv sei, wenn 90 Prozent der Infizierten das Symptom zeigen. Aber selbst bei einer Symptomrate von nur 50 Prozent könnten Riechtests immer noch eine Corona-Ausbreitung um 40 Prozent reduzieren. Die Kosten für so einen Test schätzen die Forscher übrigens auf 41 Euro-Cent. Er könne mit unterschiedlichen Feldern belegt sein, die einen Geruch entfalten, nachdem man sie freigerubbelt hat – ähnlich den Parfüm-Proben, die Zeitschriften beiliegen.

Geruchsverlust meist Zeichen für milden Verlauf

Dass der temporäre und teilweise Verlust des Geruchsinns ein sehr häufiges Symptom einer Corona-Erkrankung ist, hatte schon der Virologe Hendrik Streeck in seinen Heinsberg-Studien nachgewiesen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Professoren Jérôme Lechien und Sven Saussez aus Frankreich und Belgien zeigte auf, dass die Einschränkung des Geruchsinns durchaus auch ein ermutigendes Zeichen sein könnte.

So beträfe der Schwund zu 70 bis 85 Prozent Menschen mit einem milden Krankheitsverlauf. 10 bis 15 Prozent der Patienten mit Symptomen einer olfaktorischen Dysfunktion hatten danach einen schweren Corona-Verlauf. Das liege, so die Forscher, wohl daran, dass diese Menschen sich durch die Nase infiziert hätten, was zu einer heftigen, aber begrenzten Immunreaktion geführt habe. Die löse Störungen auf, die aber auf den Nasenraum begrenzt bliebe.