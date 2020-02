„Neue Situation”: Coronavirus-Infizierte in NRW nahmen lange an gesellschaftlichem Leben teil

Anzeige

Berlin/Düsseldorf/Stuttgart. Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer „neuen Situation". Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. In Deutschland waren am Dienstagabend zwei neue Fälle und am Mittwoch ein weiterer Fall bekanntgeworden. Ein Patient in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht und isoliert. Auch bei einem Mann aus Baden-Württemberg wurde der Erreger Sars-CoV-2 bestätigt.

Sorge um Kindergarten und Karnevalssitzung

Bei einer Pressekonferenz teilten NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Landrat Stephan Pusch aus dem Kreis Heinsberg Einzelheiten zu den mit Sars-CoV-2 Infizierten mit. Der schwer erkrankte Patient aus Heinsberg, der als erster Fall in NRW bekannt wurde, hat noch an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort Gangelt teilgenommen. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten.

Die weitere Coronavirus-Patientin, die in Düsseldorf behandelt wird, ist als Kindergärtnerin tätig. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Das Ehepaar, das im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt werde, habe noch zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, „wo das Virus so weit war, dass die Menschen sich anstecken konnten“, Gesundheitsminister sagte Laumann. In den vergangenen 10 bis 14 Tagen habe er eine „unendliche Vielzahl von Kontakten“ zu anderen Menschen gehabt als er bereits ansteckend war, so der NRW-Gesundheitsminister. - Jetzt müsse man alles geben, die „Infektionsketten zu unterbrechen“.

Währenddessen wurden 14 Krankenhaus-Mitarbeiter in Erkelenz nach Hause geschickt. Die zehn Pflegekräfte und vier Ärzte, die in Erkelenz in Kontakt mit dem Coronavirus-Infizierten standen, seien aber keine Verdachtsfälle auf eine Infektion, „da sie keine Symptomatik aufweisen“, sagte der Pflegedirektor des Krankenhauses, Stephan Demus, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erkelenz. Die Mitarbeiter sollen jetzt zwei Wochen zuhause bleiben und eine „Art Tagebuch führen“, sagt Demus. Die Beobachtungsphase geschehe unter der Aufsicht des Gesundheitsamts Heinsberg. Der Betrieb in den Kernbereichen der Klinik gehe indes normal weiter, sagte Friedrich Hölzl, Chefarzt in dem Krankenhaus. Lediglich planbare Fälle seien verschoben worden, um „Kapazitäten freizuhalten“.

Sorge um Coronavirus-Infizierten aus Kreis Heinsberg

Der Zustand des Coronavirus-Patienten in NRW war am Mittwoch nach Angaben des Gesundheitsministeriums kritisch. Der Mann war am Rosenmontag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz im Kreis Heinsberg bei Aachen auf der Intensivstation isoliert worden.

Laut eigener Angaben hat der Coronavirus-Patient aus Gangelt bereits seit dem 16. Februar über Symptome wie Fieber und Husten geklagt. Auf der Intensivstation des Krankenhauses „kam es zu einer raschen und rapiden Verschlechterung des allgemeinen Zustandes, es kam zu einem Lungenversagen“, so der Chefarzt der Klinik. Man habe ihn aber stabil halten können.

Der Mann soll Mitte 40 sein und an einer Vorerkrankung leiden. Er hatte nach Angaben des Heinsberger Landrats Stephan Pusch Kontakt mit einem Bekannten, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Auch seine Frau ist im Krankenhaus aufgenommen, da sie leichte Symptome auswies. Die Kinder des Paares zeigen bisher keine Symptome. Sie seien bislang „putzfidel“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Über eine mögliche Erkrankung solle es am Donnerstag nach einem Test Klarheit geben.

Bei dem Patienten aus Baden-Württemberg handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen. Er habe sich vermutlich in Mailand mit Sars-CoV-2 angesteckt, sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. In Deutschland waren schon früher Infektionen mit Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, nachgewiesen worden. Diese Fälle führten aber in den vergangenen zwei Wochen nicht zu weiteren bekannten Ansteckungen.

Wunsch nach Information wird immer größer

Deutsche Gesundheitsbehörden haben mit hohen Zugriffszahlen bei ihren Internet-Angeboten zu kämpfen. Vor dem Hintergrund des neuartigen Coronavirus seien die Server überlastet, hieß es am Mittwoch auf Anfrage bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin twitterte: „Der Zugriff auf die RKI-Internetseite ist derzeit eingeschränkt, wegen stark erhöhter Zugriffszahlen." Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Dienstag auf Twitter von der eingeschränkten Verfügbarkeit der Startseite der eigenen Webseite berichtet.

Video Coronavirus: So schützt man sich davor 2:02 min Das neuartige Coronavirus hat Deutschland erreicht, doch Experten sehen keinen Grund zur Panik. © AFP

Weitere Fälle außerhalb Chinas

Auch in anderen europäischen Ländern wurden Fälle bekannt. Kroatien, Österreich und die Schweiz berichteten am Dienstag von Sars-CoV-2-Fällen. In Italien seien mittlerweile 374 Menschen infiziert, davon seien 12 gestorben, gab der Zivilschutz am Mittwoch in Rom bekannt. In Frankreich starb ein zweiter Mensch an Covid-19.

In Spanien, wo es bereits Fälle auf Inseln gegeben hatte, erreichte das Virus das Festland. Am Mittwoch gab es zwei Fälle in Madrid, einen in Barcelona, einen in Castellón in Ostspanien und vier auf Teneriffa. Dort wurde ein großes Hotel mit rund 1000 Touristen - darunter auch Deutsche - praktisch unter Quarantäne gestellt.

In Griechenland wurde die erste Infektion bei einer 38-jährigen Frau bestätigt. Sie hatte Norditalien besucht und werde in einer Klinik in Thessaloniki isoliert, teilte das Gesundheitsministerium mit.

In Brasilien wurde am Dienstag in São Paulo der erste Fall in Südamerika registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das Portal “G1” berichtete, der 61-Jährige sei zuvor nach Norditalien gereist. Nach Ägypten meldete mit Algerien das zweite afrikanische Land einen Coronavirus-Fall. Der italienische Patient sei Anfang voriger Woche eingereist, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Zuvor hatte Ägypten als erstes Land in Afrika eine Infektion mit Sars-CoV-2 gemeldet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte am Dienstagabend, das Fenster, das Afrika zur Vorbereitung auf Erkrankungen habe, schließe sich. "Alle Länder müssen ihre Vorbereitungsmaßnahmen beschleunigen", sagte der WHO-Regionaldirektor für Afrika, Matshidiso Moeti.

In Iran stieg die Zahl der Covid-19-Toten von 15 auf 19, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch bekanntgab. Demnach wurde das Virus inzwischen bei insgesamt 135 Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes bestätigt. In Südkorea kletterte die Zahl der Infektionen um 284 Fälle auf rund 1260 - darunter ein Soldat der US-Streikräfte. Bisher brachten die Behörden zwölf Todesfälle mit dem Virus in Verbindung. Außerhalb von Festlandchina wurden bislang aus rund 40 Ländern und Regionen rund 3000 Infektionen und rund 50 Todesfälle berichtet, so das chinesische Internetunternehmen Tencent.

RND/dpa