Neue Kombi-Mutante aus Großbritannien: Wirksamkeit der Impfungen weiterhin zu erwarten

Die Aufnahme von Forschern des TU Wien-Spin-off Nanographics zeigt Coronaviren. Gezeigt ist nicht die spezielle Struktur der südafrikanischen Variante, sondern eine durch neue Techniken entstandene 3D-Abbildung von SARS-CoV-2-Viren aus schockgefrorenen Proben. Deutlich zu erkennen ist das rosa gefärbte sogenannte Spike-Protein an der Oberfläche, mit dem sich das Virus an die Körperzellen anheftet und schließlich in sie eindringt. Die Coronavirus-Variante 501Y.V2 - auch als B.1.351 bekannt - zeichnet sich unter anderem durch mehrere Mutationen aus, die das Spike-Protein des Virus verändern. © Quelle: Peter Mindek/Nanographics/apa/dp