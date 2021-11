B.1.1.529: Südafrika sieht sich als Sündenbock und warnt vor vorschnellen Maßnahmen

Anzeige

Pretoria. In Südafrika herrscht nach der Entdeckung der neuen Corona-Variante B.1.1.529 Verunsicherung. Doch nicht nur in der Hauptstadt Pretoria schrillen die Alarmglocken, auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist angesichts einer möglicherweise ansteckenderen und potenziell aggressiveren Form „sehr besorgt“. Bisher wurde die Mutation neben Südafrika auch im Nachbarland Botswana und in Hongkong nachgewiesen, wo sie mutmaßlich durch einen Rückkehrer aus Südafrika eingeschleppt wurde. Etliche Staaten verhängten am Freitag Einreiseverbote. Für Südafrikas Regierung kommt diese Entscheidung „überstürzt“. Die Mutation wird zum Politikum.

Jahrmärkte, Studentenpartys und endlich wieder Touristen in den Straßen Kapstadts: Offenbar war Südafrikas Vorfreude auf einen unbeschwerten Corona-Sommer auf der Südhalbkugel zu groß. Verzeichnete die Kap-Republik vor einer Woche noch knapp über 500 Neuinfektionen pro Tag, stieg die Zahl vor dem Wochenende auf das Vierfache an. Experten hatten bereits mit einer vierten Welle gerechnet, jedoch nicht vor Weihnachten. Inwieweit die neu entdeckte Variante für den plötzlichen Anstieg verantwortlich ist, ist bisher unklar. Vor allem unter Studenten in Pretoria habe sich B.1.1.529 zuletzt ausgebreitet, sagte Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla. 90 Prozent der Fälle wurden im Wirtschaftszentrum Gauteng nachgewiesen.

EU rät zu drastischen Maßnahmen beim Flugverkehr aus dem südlichen Afrika

Die Welt reagierte alarmiert. Warum, erklärt Mary Stephen, Ärztin in der WHO-Afrikazentrale im kongolesischen Brazzaville: „Die Variante weist eine hohe Zahl von Mutationen des Spike-Proteins auf.“ Während bei der Beta-Variante acht Mutationen auftauchten, sind es bei der neuen offenbar mehr als 30. „Wir wissen nicht, ob sie dadurch das Immunsystem umgehen kann oder die Ansteckungsgefahr höher ist. Aber wir sind sehr besorgt“, so Stephen.

Bloß Stunden nach Bekanntwerden der Corona-Mutation am Donnerstag verhängte Großbritannien ein Einreiseverbot aus Südafrika und fünf seiner Nachbarstaaten. In Pretoria reagierte man verärgert. „Während wir das Recht aller Länder respektieren, Vorkehrungen zu treffen und ihre Bürger zu schützen, scheint Großbritanniens Entscheidung überstürzt, da sich selbst die WHO noch nicht über die nächsten Schritte geäußert hat“, kritisierte Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor. Dabei war die politische Lawine längst am Rollen. Vor dem Wochenende folgten Singapur, Japan, Israel, Kenia und mehrere europäische Länder dem Beispiel Großbritanniens. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief via Twitter auf, für Flüge aus dem südlichen Afrika „die Notbremse zu ziehen“.

Besorgt sind auch die Entdecker der Mutation. „Die Variante könnte sich sehr schnell ausbreiten. Leider erwarten wir auch, dass dies den Druck auf das Gesundheitssystem in den kommenden Tagen und Wochen erhöht“, so Tulio de Oliveira, Direktor der KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (Krisp). Der Bioinformatiker betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, denn: „Das wichtigste ist, dass wir den Feind kennen, den wir bekämpfen“. Zugleich aber warnt er davor, Südafrika zum Sündenbock für die neue Variante zu erklären. „Die Tatsache, dass wir sie hier entdeckt haben, bedeutet nicht, dass diese Variante in Südafrika entstanden ist.“

Impfen als wichtige Präventionsmaßnahme

Südafrika verfügt über eines der fortschrittlichsten Systeme des Kontinents zur Erfassung und Sequenzierung von Viren. Entsprechend fragen sich viele, in wie vielen Ländern B.1.1.529 bisher unentdeckt blieb. Ein Radiomoderator in Johannesburg stellte am Freitagmorgen die Frage: „Sind wir die Opfer unseres eigenen Erfolges?“ Für John Nkengasong, den Direktor der kontinentalen Gesundheitsbehörde African Centres for Disease Control and Prevention (CDC) steht mit Blick auf die Reisebeschränkungen fest: „Sie helfen nicht.“ Im Gegenteil machten die Verbote nach Ansicht des kamerunischen Virologen eine koordinierte Antwort „schwierig.“

WHO-Ärztin Stephen wandte sich nun mit einem Aufruf zum Impfen an die Südafrikaner: „Es bleibt die wichtigste Präventionsmaßnahme. Je mehr Menschen geimpft sind, desto geringer ist die Gefahr, dass noch mehr Mutationen entstehen.“ Südafrika ist das erste afrikanische Land, in dem das Impfangebot die Nachfrage nach Vakzinen übersteigt: Diese Woche bat die Regierung von Präsident Cyril Ramaphosa die Pharmaunternehmen Pfizer sowie Johnson & Johnson, Lieferungen einstweilen zu stoppen. Etwa 24 Prozent der Südafrikaner sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Experten machen eine Mischung aus Angst, Apathie und ein zu geringes Impfangebot vor allem in ländlichen Regionen für das langsame Vorankommen verantwortlich.