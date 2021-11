Neue Virusvariante: Was wir über B.1.1.529 wissen

Anzeige

Anzeige

Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise sehr gefährlichen Variante des Coronavirus‘ im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst.

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten nun fieberhaft daran, die wichtigsten Fragen zu klären. Dazu gehört: Wie ansteckend ist die Variante? Wie gut schützen die Impfstoffe? Und: Wie gut schützt eine durchgemachte Infektion vor einer neuen Ansteckung? Viele dieser Fragen sind bisher noch ungeklärt. Was wir wissen:

Wie heißt die neue Corona-Variante?

Die Variante trägt bisher den Namen, B.1.1.529. Es wird aber erwartet, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Variante bald ebenfalls einen griechischen Namen geben wird, als wahrscheinlich gilt die Bezeichnung „Nu“. Am Mittag will die WHO zudem entscheiden, ob die Variante als eine „interessante Variante“ oder als „besorgniserregende Variante“ eingestuft werden soll. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat“, sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove am Donnerstag.

Anzeige

Die WHO hat für die unterschiedlichen Corona-Varianten mehrere Kategorien. Eine davon ist die Kategorie „Variant of Concern“, auf deutsch „besorgniserregende Variante“. Eine der „Variants of Concern“ ist etwa die derzeit in Deutschland vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Warum bereitet B.1.1.529 Sorgen?

Viele Experten und Expertinnen sind besorgt, weil die Variante sehr viele Mutationen aufweist. Dazu gehören Mutationen, die sowohl mit einer höheren Übertragbarkeit (transmissibility) und einer Immunflucht in Verbindung stehen. B.1.1.529 weißt 32 Mutationen des Spike-Proteins auf, das vom Virus genutzt wird, um in die menschlichen Zellen einzudringen. Das Spike-Protein ist auch der Ansatzpunkt der Impfstoffe. Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnete die neue Variante als „die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben“.

„Uns macht die sprunghafte Evolution dieser Variante Sorgen“, sagte Tulio de Oliveira, Direktor des Centre for Epidemic Response & Innovation, Südafrika. Die schnelle Verbreitung sei ein Hinweis darauf, dass die Variante gegenüber Delta einen Vorteil habe, twitterte die Wissenschaftlerin Christina Pagel. Worin dieser Vorteil bestehe, und ob die Variante vor allem schneller übertragbar sei oder eher dem Impfschutz entgehe, sei bisher noch unklar.

Schützen die Impfstoffe gegen die Variante?

Die mRNA-Impfstoffe und der Vektor-Impfstoff von Astrazeneca funktionieren, vereinfacht gesagt, so: Sie geben dem Körper die notwendige Information, um Spike-Proteine herzustellen und sich so auf eine Infektion vorzubereiten. Wird die Zelle infiziert, erkennt das Immunsystem das Virus anhand seines Spike-Proteins und kann so schnell reagieren. Wenn sich das Virus aber zu sehr verändert, funktioniert das nicht mehr so gut.

Anzeige

Experten und Expertinnen gehen derzeit davon aus, dass die Impfung gegen die Variante B.1.1.529 wahrscheinlich weniger effektiv ist. Das muss aber nicht heißen, dass die Impfstoffe komplett wirkungslos sind. Auch lassen sich die Impfstoffe an neue Varianten anpassen.

Woher kommt die Variante? Wo ist sie bereits aufgetreten?

In Südafrika gibt es derzeit die meisten offiziellen Fälle. Das muss aber nicht heißen, dass die Variante dort entstanden ist.

Eine kleine Zahl von Ländern hat bereits erste Fälle gemeldet. In Israel wurde nach offiziellen Angaben eine Person identifiziert, die sich infiziert hat. Zwei weitere Personen seien Verdachtsfälle, die noch auf ihre Testergebnisse warteten, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Weitere bestätigte Fälle gibt es in Botsuana und Hongkong. In Deutschland ist die Variante nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) noch nicht entdeckt worden, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Freitagmorgen. Zugleich betonte er: „Wir sind tatsächlich in sehr großer Sorge.“

Was bedeutet das für den Verlauf der Pandemie?

Wurde die Variante früh entdeckt, ist das eine gute Nachricht. Außerdem gut: Die Virusvariante lässt sich mittels eines bestimmten PCR-Tests nachweisen, es braucht dazu keine ganze Genomsequenzierung. „Das erlaubt es dem Rest der Welt, sie nachzuverfolgen“, schreibt de Oliveira auf Twitter. Nun kommt es darauf an, die Ausbreitung weiter zu stoppen. Außerdem muss schnell geklärt werden, wie gefährlich das Virus wirklich ist.

Schon im Fall der Delta-Variante hat sich jedoch gezeigt: Alle Prognosen zum weiteren Verlauf stehen immer unter dem Vorbehalt, dass sich das Virus nicht mehr allzu stark verändert.

Was können wir jetzt tun?

Zahlreiche Länder haben am Freitag schnell reagiert und die Einreise wegen der Corona-Variante B.1.1.529 eingeschränkt. Wichtig sei aber in dieser Situation auch, Südafrika zu unterstützen, sagte de Oliveria. Er rief die Milliardäre wie Elon Musk, Boll Gates und Jeff Bezos auf, Afrika und Südafrika im Kampf gegen Virusvarianten zu unterstützen.