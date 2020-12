Neue Corona-Variante in Indien bei Reiserückkehrern nachgewiesen

Anzeige

Anzeige

Das mutierte Coronavirus, das sich in England schnell verbreitet, ist erstmals auch in Indien nachgewiesen worden. Sechs Menschen haben sich mit der neuen Variante angesteckt, die in den vergangenen Wochen aus dem Vereinigten Königreich zurückgekehrt sind. Alle sechs seien isoliert und Mitreisende ausfindig gemacht worden, teilte das indische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Enge Sozialkontakte der Infizierten seien ebenfalls in Quarantäne untergebracht worden.

Allgemein verzeichnete Indien am Dienstag mehr als 16.000 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 10,2 Millionen gestiegen und fast 150.000 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Indien verbietet bis zum Jahresende Flüge aus dem Vereinigten Königreich

Indien hat bis Jahresende Flüge aus dem Vereinigten Königreich mit der Begründung verboten, dort breite sich die neue Variante schnell aus. Die pakistanische Luftfahrtbehörde verlängerte ihr Verbot von Passagierflügen aus Großbritannien um eine Woche bis zum 4. Januar. Pakistanische Staatsbürger, die nach Großbritannien gereist sind, dürfen allerdings zurückkehren.

Anzeige

Vor etwa einer Woche hatten zahlreiche europäische und andere Länder den Flugverkehr von und nach Großbritannien gekappt. Anlass ist die Entdeckung eines neuen Virusstrangs in England, der möglicherweise ansteckender sein könnte als die bisherige Variante.