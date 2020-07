Nach Vorwürfen Trumps: US-Chef-Virologe Fauci wehrt sich gegen Kritik

Anzeige

Der oberste US-Virologe Anthony Fauci wehrt sich in der Corona-Krise abermals gegen Kritik von Präsident Donald Trump. Egal, was geschehe, werde er seinem Job weiter nachgehen, sagte Fauci am Dienstag in der Sendung „Good Morning America“ des TV-Senders ABC. „Ich twittere nicht. Und ich lese sie (die Tweets) auch gar nicht, deshalb will ich darüber nicht wirklich sprechen.“ Sein gesamtes berufliches Leben sei er darauf vorbereitet worden, in einer Krise wie einer Epidemie und Pandemie zu arbeiten, „und das werde ich weiter tun“.

Zweifel vom weißen Haus wegen Kritik an Hydroxychloroquin

Trump und andere Vertreter des Weißen Hauses haben schon vorher öffentlich an Faucis Reaktion in der Pandemie gezweifelt. Nach einem Besuch in einem Forschungsinstitut am Montag retweetete Trump einen Beitrag, in dem Fauci beschuldigt wurde, die Öffentlichkeit über den Wirkstoff Hydroxychloroquin in die Irre geführt zu haben. Das Mittel wird im Kampf gegen Malaria verwendet und einige Personen wie etwa Trump haben ohne Belege gesagt, es könne auch bei der Behandlung von Covid-19 wirken. Mehrere Studien haben allerdings gezeigt, dass Hydroxychloroquin in dem Fall nicht wirkt und die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, FDA, zog neulich eine Anweisung zurück, das Medikament solle bei Corona-Notfällen zum Einsatz kommen.

Direkt auf den Vorwurf angesprochen, sagte Fauci: "Ich habe die US-amerikanische Öffentlichkeit unter keinen Umständen in die Irre geführt." Er sehe es wie die FDA: Klinische Versuche mit Hydroxychloroquin hätten mehrheitlich nahegelegt, dass das Mittel bei Coronavirus-Infektionen nicht wirksam sei.

Trump twittert im Zuge der Kritik Video, Plattformen löschen es wieder

Im Zuge der Kritik an Fauci hatte Trump unter anderem ein Video über eine Ärztin aus Houston retweetet, Stella Immanuel, die eigenen Angaben nach Hunderte Patienten erfolgreich mit Hydroxychloroquin behandelt haben will. Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube entfernten das Video am Montag, weil es irreführende Angaben über den Wirkstoff macht. Vielfach ist das Video aber weiter sichtbar, weil es von Gruppen und Internetpersönlichkeiten geteilt oder auf Webseiten von konservativen Medien veröffentlicht wurde.