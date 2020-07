Nach erneutem Anstieg der Infektionszahlen: Österreich weitet Maskenpflicht wieder aus

Anzeige

In Österreich ist die Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen weiter gestiegen. Mehr als 19.800 Menschen haben sich dort laut dem österreichischen Gesundheitsministerium insgesamt mit dem Virus infiziert. Als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen hat Österreich nun die Maskenpflicht in Supermärkten und Bank- und Postfilialen wieder ausgeweitet. Das gab laut dem ORF Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in Wien bekannt.

Maskenpflicht im Handel ab Freitag

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist demnach ab Freitag im Handel wieder Pflicht. Das Tragen der Maske habe laut Kurz außerdem einen symbolischen Effekt. „Je mehr sie aus unserem Alltag verschwindet, desto stärker wird die Sorglosigkeit.“

Zuletzt war eine Maske nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, im medizinischen Bereich sowie in vereinzelten Regionen Pflicht. Seit Anfang Juli sind die täglichen Neuinfektionen in Österreich jedoch wieder auf mehr als 100 Menschen gestiegen. „Es beginnt wieder ein bisschen zu brodeln“, sagte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen.

Einreise aus Balkanländern nur noch eingeschränkt möglich

Bundeskanzler Kurz kündigte zusätzlich zur Maskenpflicht auch schärfere Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien an. Viele der neuen Corona-Fälle seien mutmaßlich von Reisenden eingeschleppt worden. Eine Einreise ist demnach nur noch möglich, wenn ein von einem auch in Österreich anerkannten Labor ausgestellter negativer PCR-Test vorliege oder sich der Reisende in Quarantäne begebe.