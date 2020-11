Nach drei Wochen im Lockdown: Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden sinkt

Anzeige

Utrecht. In den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages erstmals seit knapp drei Wochen unter 8000 gesunken. Bei den Behörden wurden 7776 Fälle in 24 Stunden gemeldet, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag in Bilthoven bei Utrecht mitteilte. Das sind 529 Fälle weniger als am Vortag. Damit bestätigt sich nach Angaben des RIVM der positive Trend der vergangenen Tage.

Die Tendenz zeige sich auch im Wochenvergleich. In den vergangenen sieben Tagen waren etwa fünf Prozent weniger Infektionen gemeldet worden als in der Vorwoche. Zum Vergleich: In Deutschland mit etwa fünfmal so vielen Einwohnern waren zuletzt 15.352 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden.

Krankenhäuser weiter stark ausgelastet

Entwarnung geben die niederländischen Behörden jedoch noch nicht. Der Druck auf die Krankenhäuser nehme weiter zu. In den vergangenen 24 Stunden waren 364 neue Patienten aufgenommen worden, 125 mehr als am Vortag.

Am Abend wollte Ministerpräsident Mark Rutte neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie bekannt geben, vor allem um den Druck auf die Krankenhäuser zu senken. Seit dem 13. Oktober gilt ein Teil-Lockdown in den Niederlanden.