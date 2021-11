Nach Corona-Ausbruch: Chinesische Behörden halten tausende Studierende in Wohnheimen fest

Anzeige

Peking. Als jüngstes Beispiel für die strikte Corona-Politik in China haben die Behörden mehrere Tausend Studierende in Quarantäne geschickt. In der Millionenstadt Dalian im Nordosten der Volksrepublik wurden mehr als 10.000 Studierende verpflichtet, in den Zimmern ihrer Wohnheime zu bleiben oder sich in Quarantäne-Hotels zu begeben. Die Behörden reagierten damit auf einen Corona-Ausbruch unter Studierenden mit etwa 60 Infektionen. In der gesamten Stadt, die mehr als sechs Millionen Einwohner und Einwohnerinnen hat, lag die Zahl der Infektionen bei mehr als 200.

Chinas strikte Strategie zeigt Wirkung

Die chinesische Regierung verfolgt eine strikte „Null-Covid-Strategie“. Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Virus weitgehend im Griff. Bislang hat das rigorose Vorgehen tatsächlich stets dazu geführt, dass die meist kleinen Ausbrüche nach wenigen Wochen wieder unter Kontrolle gebracht werden konnten. Jedoch haben sich neue Wellen seit dem Auftreten der deutlich ansteckenderen Delta-Variante gehäuft.

Mit landesweit rund 50 neuen Infektionen pro Tag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Volksrepublik - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - jedoch weiterhin nicht einmal bei 0,004.