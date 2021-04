Terminshopping in MV: Nur mit negativem Corona-Test, Regel gilt auch für Kinder

Anzeige

Schwerin. Einen negativen Corona-Test muss in Mecklenburg-Vorpommern seit Dienstag jeder vorlegen, der Terminshopping nutzen will. Anders als beim Tragen von Masken bestehe bei dieser Testpflicht keine Altersbeschränkung, schreibt die „Ostsee-Zeitung“ und beruft sich auf Angaben des Wirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern.

„Somit müssen also auch Kinder oder gar Babys für körpernahe Dienstleistungen oder beim Einkaufen zum Beispiel in Spielzeugläden ein negatives Testergebnis vorweisen beziehungsweise vor Ort einen Selbsttest durchführen (lassen)“, so die Zeitung. Einige Schnelltestzentren würden die Tests allerdings erst ab 14 Jahren anbieten. In Rostock gebe es zudem die Ausnahme, dass erst Personen ab 16 Jahren einen negativen Test vorlegen müssten.

Test nicht älter als 24 Stunden

Damit ein Test das Terminshopping möglich macht, darf er nicht älter als 24 Stunden sein und muss noch geeignet sein, „den Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen“, heißt es in der Corona-Verordnung des Bundeslandes. Auch wer zum Friseur, ins Kosmetikstudio oder in die Massagepraxis gehen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorzeigen.

Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte und Drogerien können Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin betreten, ohne einen negativen Corona-Test vorlegen zu müssen, informiert der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Die gleiche Regel gelte für Tankstellen, Tierbedarfs- und Wochenmärkte, Blumen- und Buchläden sowie Gartenmärkte.