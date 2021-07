Pilzinfektion bei Corona-Patienten: Wie gefährlich ist die Mukormykose?

Anzeige

Neu-Delhi. Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Indien im Frühling unter sich begraben. Pro Tag meldete das Land teilweise mehr als 4000 Tote und 400.000 neue Infektionen; Bilder von Schwerkranken, die auf den Straßen mit Sauerstoff versorgt werden mussten, gingen um die Welt. Und während sich das Virus in den Bundesstaaten ausbreitete, ebnete es den Weg für eine andere Krankheit, eine neue Seuche: die Mukormykose, auch bekannt als „Schwarzer Pilz“.

Mehr als 40.000 Fälle in Indien aufgetreten

Der Name ist trügerisch. Denn die Schimmelpilze der Ordnung Mucorales, deren Sporen die Krankheit verursachen, haben keine Pigmente. Sie sind farblos. Die Bezeichnung „Schwarzer Pilz“ geht stattdessen auf ein markantes klinisches Zeichen der Mukormykose zurück: Bei Patientinnen und Patienten, die sich mit den Schimmelpilzsporen infizieren, sind nach einiger Zeit schwarze Hautverfärbungen erkennbar. Es handelt sich dabei um abgestorbenes Gewebe.

Mindestens 40.845 Mukormykose-Fälle seien während der zweiten Corona-Welle in Indien aufgetreten, berichtete die Tageszeitung „The Indian Express“, und bezog sich dabei auf Zahlen des Gesundheitsministeriums. Am häufigsten erkrankten Menschen zwischen 45 und 60 Jahren (17.464 Fälle), gefolgt von den 18- bis 45-Jährigen (13.083 Fälle) und den über 60-Jährigen (10.082 Fälle). Zum Vergleich: In westlichen Ländern tritt die Pilzkrankheit jährlich bei einem von einer Million Menschen auf. Besonders auffällig an den Zahlen aus Indien ist, dass von den 40.845 Patientinnen und Patienten rund 86 Prozent unter Covid-19 litten. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und der Mukormykose?

Infektiologe: „Die Mukormykose gibt es auf der ganzen Welt“

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es sich bei der Mukormykose um keine vollkommen neue Krankheit handelt. Das heißt, die Corona-Pandemie hat nicht dazu geführt, dass neue krankheitserregende Schimmelpilze gewachsen sind. „Die Mukormykose gibt es auf der ganzen Welt“, weiß Prof. Oliver Cornely. Er leitet das Europäische Exzellenzzentrum für invasive Pilzerkrankungen an der Uniklinik Köln und hat 2019 mit 74 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine einheitliche, weltweit verbindliche Diagnose- und Behandlungsrichtlinie für die Pilzkrankheit herausgebracht.

Neben Indien wurden beispielsweise auch in Afghanistan und Ägypten Fälle gemeldet. Dass die Mukormykose weltweit verbreitet ist, hängt mit dem Vorkommen der Schimmelpilzsporen zusammen. Diese seien ubiquitär, sagt Cornely. Das bedeutet, sie kommen überall vor – vornehmlich in der Natur, genauer gesagt im Erdreich, und weniger in Gebäuden. In den menschlichen Körper gelangen die Sporen, indem sie eingeatmet oder verschluckt werden, oder über Hautverletzungen.

Schimmelpilze befallen Blutgefäße

Das ist schon sehr widerwärtig, was diese Pilze mit dem menschlichen Gewebe und den Organen machen. Prof. Oliver Cornely, Leiter des Europäischen Exzellenzzentrums für invasive Pilzerkrankungen an der Uniklinik Köln

„Bei bestimmten Pilzen der Mucorales hat man nachgewiesen, dass sie Oberflächenstrukturen auf dem Epithel, also der obersten Zellschicht des Schleimhautgewebes, und dem Endothel, das ist die Auskleidung der Blutgefäße, erkennen und dort anhaften“, erklärt der Infektiologe. Ist dies geschehen, sprossen die Schimmelpilze aus und wachsen in das umliegende Gewebe. „Da ist es für den Pilz egal, ob es sich dabei um einen Baum oder die Nasennebenhöhle handelt.“

Sogar Knochen und benachbarte Organe können die Pilze befallen, ebenso wie Blutgefäße. Wuchern sie in Letzteren, hat das zur Folge, dass der Blutfluss gestört wird. Das Gewebe stirbt ab, es entsteht die typische Schwarzfärbung. „Das ist schon sehr widerwärtig, was diese Pilze mit dem menschlichen Gewebe und den Organen machen“, sagt Cornely.

Risikofaktoren: schlecht eingestellter Diabetes und Immundefekte

Dass in Indien während der zweiten Corona-Welle vermehrt Mukormykose-Fälle aufgetreten sind, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen leiden Millionen Menschen in dem Land unter Diabetes. Diese haben nicht per se ein erhöhtes Risiko, an der Pilzinfektion zu erkranken, sondern nur dann, wenn sie schlecht eingestellt oder nicht in Behandlung sind. „Die Oberflächenstrukturen, an denen der Pilz anhaften kann, sind auf dem Epithel und Endothel in einer höheren Dichte vorhanden, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist“, so der Kölner Mediziner. Covid-19 kann unter Umständen einen schlecht eingestellten Diabetes mellitus noch verschlimmern.

Zum anderen begünstigen Therapien mit Steroiden wie Kortison das Wachstum der Schimmelpilze. Dieses Medikament wurde in Indien zuhauf eingesetzt, um (selbst leichtes) Covid-19 zu behandeln. Es wirkt jedoch immunsuppressiv. Das heißt, es verringert die Immunabwehr. Corona-Patientinnen und -Patienten, die mit Steroiden behandelt werden, sind somit ebenso anfällig für Mukormykose wie Menschen mit einem ausgeprägten Immundefekt, zum Beispiel Leukämiepatientinnen und -patienten.

Kein Labortest zum Nachweis der Krankheit vorhanden

„Mukormykose ist eine ernst zu nehmende, tödliche Erkrankung“, sagt Cornely. Wichtig sei es, die Krankheit frühzeitig zu erkennen, doch das ist nicht immer einfach. „Es gibt keinen Labortest, mit dem man die Schimmelpilze nachweisen kann.“ Um eine Pilzinfektion diagnostizieren zu können, brauchen Ärztinnen und Ärzte Gewebeproben.

Je eher die Krankheit erkannt wird, desto geringer ist die Sterblichkeit: „Wird schon beim ersten Symptom mit einer Behandlung gestartet, dann hat man zum Beispiel im Fall der Leukämiepatienten eine Sterblichkeit von 45 Prozent. Beginnt man aber erst nach sechs Tagen mit einer Therapie, verdoppelt sich die Sterblichkeit.“

Schimmelpilze können operativ entfernt werden – „meist verstümmelnde Operationen“

Zur Behandlung der Mukormykose gibt es drei Medikamente: Amphotericin B, Posaconazol und Isavuconazol. Ersteres ist preiswert, aber toxisch. Es schädigt die Nieren. Eine genauso wirksame und besser verträgliche Alternative ist liposomales Amphotericin B, das derzeit in den indischen Bundesstaaten verteilt wird. Isavuconazol ist wiederum das erste Arzneimittel mit einer expliziten Zulassung in Deutschland – anders als Posaconazol, das bislang noch nicht gegen Mukormykose zugelassen wurde.

Auch eine Operation kann die Überlebenschancen verbessern. „Das sind aber meist verstümmelnde Operationen“, sagt Cornely. Denn aus den befallenen Organen muss der Pilz komplett entfernt werden. Sind die Nasennebenhöhlen oder die Augenhöhle betroffen, können Gesichter durch klinische Eingriffe entstellt werden. Wird die Mukormykose nicht therapiert, ist sie aber in jedem Fall tödlich: „Ich glaube nicht, dass es möglich ist, die Krankheit ohne eine Behandlung zu überleben“, so Cornely.