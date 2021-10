Moderna: Impfstoff bei Kindern mit „robuster Wirkung“

Anzeige

New York. Der US-Impfstoffhersteller Moderna hat sein Vakzin gegen Covid-19 eigenen Angaben zufolge erfolgreich bei Kindern getestet. Die Ergebnisse einer Phase 2/3-Studie mit 4753 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen sechs und elf Jahren zeigten eine „robuste“ Anzahl an Antikörpern, wie Moderna am Montag mitteilte. Komplette Datensätze wurden nicht veröffentlicht, außerdem wurde die Studie noch in keinem Fachmagazin vorgestellt.

Moderna wolle die Daten in Kürze bei der amerikanischen und europäischen Arzneimittelbehörde sowie weiteren Aufsichtsbehörden vorlegen. In der Studie wurden den Kindern zwei Dosen von je 50 Mikrogramm verabreicht - halb so viel wie die Dosis für Erwachsene. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber und Schmerzen an der Injektionsstelle.

Moderna-Vakzin in der EU bislang nicht für Kinder unter 12 Jahren zugelassen

Der Corona-Impfstoff von Moderna hatte in Europa anfangs nur eine Zulassung für Menschen ab 18 Jahren erhalten. Inzwischen können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Vakzin gegen Covid-19 impfen lassen. Eine Zulassung für unter Zwölfjährige gibt es bislang noch nicht.

In Deutschland sind inzwischen 45,2 Prozent der Kinder im Alter ab zwölf Jahren einmal geimpft, 40,1 Prozent haben sogar bereits zwei Impfdosen erhalten, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Insgesamt ist der Moderna-Impfstoff in Deutschland für mehr als 4,48 Millionen Erstimpfungen und rund 5,22 Millionen Zweitimpfungen verwendet worden.