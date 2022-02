Corona-Infektion: Wie krank macht Omikron noch?

Eine Kohortenstudie aus den USA hat die Schwere der Omikron-Infektion im Vergleich zu Delta-Infektionen in verschiedenen Altersgruppen untersucht. Insgesamt 577.938 Sars-CoV-2-Infizierte wurden von Anfang September bis Ende Dezember betrachtet. Das Ergebnis: Es kam in der Gruppe der Omikron-Infizierten mehr als doppelt so selten wie bei Delta zur Einweisung in die Notaufnahme, ins Krankenhaus oder auf Intensivstation.