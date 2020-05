Millionen-Metropole Wuhan will alle Einwohner auf Corona testen lassen

Anzeige

Wuhan. Mit Meldungen über zahlreiche Infizierte in der chinesischen Stadt Wuhan hat alles begonnen. Die Metropole galt als Epizentrum der Corona-Infektionen. Nach fast 11 Wochen vollständigem Lockdown, hat sich die Regierung entschieden, vorsichtig Lockerungen zu erlauben. Jedoch wurden nun wieder erste Infektionsfälle gemeldet.

Vorsichtig agieren die Verantwortlichen jetzt auch bei Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2. In Wuhan leben mehr als elf Millionen Menschen - und alle sollen getestet werden. Wie „China News“ berichtet, sind die Stadtteile vom neuen Seuchenschutzzentrum aufgefordert worden, Pläne vorzulegen, wie das Massenscreening unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden kann. Für dieses Mammutprojekt ist ein Zeitraum von zehn Tagen anvisiert, in dem alle Einheimischen einem Test unterzogen werden sollen.

Der Fokus soll hierbei auf älteren Menschen liegen und Bürgern, die in besonders dicht besiedelten Gebieten wohnen.

Coronavirus galt als besiegt

35 Tage lang wurden keine Neuinfektionen mehr in Wuhan gemeldet. Nach Angaben von „China News“ gab es am 9. und 10. Mai insgesamt sechs neue Fälle. In der chinesischen Großstadt geht nun die Sorge vor einer zweiten Welle um. Nach Angaben der dortigen Gesundheitsämter wurden alle Fälle aus der Gemeinde Sanmin gemeldet. Um ein massenhaftes Umgreifen von Covid-19 zu verhindern, sollen nun die flächendeckenden Test durchgeführt werden.

Einen erneuten Lockdown, wie den vom 23. Januar bis zu, 8. April will man vermeiden.