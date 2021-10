Starker Anstieg von Atemwegsinfekten: Kinderklinik muss kleine Patienten abweisen

Anzeige

Deutschlandweit werden gerade viele Kinder mit Atemwegserkrankungen in Krankenhäuser eingewiesen. Das Robert Koch-Institut (RKI) etwa verzeichnet einen hohen Anstieg der Krankenhauseinweisungen bei Kindern wegen Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Ein- bis Vierjährigen. Laut RKI werden aktuell doppelt so viele Krankenhauseinweisungen gemeldet, wie noch vor der Pandemie. In Hannover musste eine Klinik jetzt sogar Patienten abweisen. Warum werden gerade jetzt so viele Kinder krank?

Laut Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, werden die Infekte aus dem vergangenen Jahr gerade nachgeholt. Der Kinderarzt erklärte gegenüber der Neuen Presse (NP), dass viele Kinder im vergangenen Winter mit bestimmten Erregern gar nicht in Kontakt gekommen seien. Die verschiedenen Corona-Maßnahmen hätten ein Anstecken der kleinen Patienten vielerorts verhindert. Nachdem die Corona-Maßnahmen nun in vielen Teilen Deutschland heruntergefahren werden, kommen Kinder auch wieder mit mehr Bakterien und Erregern in Kontakt. Daher machen die Kinder nun die üblichen Atemwegserkrankungen durch, die eigentlich erst in den kalten Monaten zu erwarten gewesen wären. Betroffen seien vor allem unter Sechsjährige, sagte Maske der NP.

Platz- und Personalkapazitäten erschöpft

In Hannover mussten aus diesem Grund mehrere kranke Kinder im Kinderkrankenhaus auf der Bult abgewiesen werden. Klinik-Sprecher Björn-Oliver Bönsch erklärt auf NP-Anfrage, dass dort seit einigen Wochen deutlich steigende Zahlen verzeichnet werden. Bönsch zufolge mussten einige Kinder am vergangenen Wochenende an andere Kinderkliniken verwiesen werden. „Unsere Platz- und Personalkapazitäten waren erschöpft.“